May güven oylamasını geçti

İngiltere Başbakanı Theresa May partili milletvekilleri arasındaki güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandı. May'in partinin 317 milletvekilinden oluşan parlamento grubunun katıldığı oylamada çoğunluğu bulamaması halinde istifa etmesi gerekecekti.

May'in düşürülebilmesi için en az 159 Muhafazakâr Parti milletvekilinin başbakan ve parti genel başkanına güvensizlik oyu vermesi gerekiyordu. Theresa May oylamadan sonra ‘milletvekillerinin desteğini aldığına sevindiğini' belirtti, ancak önemli sayıda parlamenterin aleyhte oy kullandığını hatırlatarak ‘onlara da kulak vereceğini' söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında varılan Brexit anlaşmasına karşı çıkan ve güven oylamasına önayak olanlar arasında yer alan Jacob Rees Mogg BBC'ye verdiği demeçte ‘May'in feci bir sonuç aldığını' ve ‘Kraliçeye gidip istifasını sunması gerektiğini' söyledi.

Sağ popülist Nigel Farage Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘May'i bir sonraki hezimetin beklediğini' belirtti ve ‘Brexit anlaşması kabul edilmeyecek. Asıl kriz şimdi geliyor' ifadelerine yer verdi.

Oylamadan önce partideki karşıtlarına 2022 yılındaki olağan genel seçimlerden önce istifa edeceğini duyuran Theresa May ‘Brexit'in başarısıyla tamamlanmasına çalışacağını' söyledi.

Avam Kamarası'ndaki Brexit oylaması pamuk ipliğine bağlı

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması partili milletvekilleri ile arasında anlaşmazlığa yol açmış ve ağır yenilgiye uğramamak için Avam Kamarası'ndaki anlaşmayla ilgili oylamayı erteletmesi tepkinin daha da artmasına yol açmıştı.

İngiltere Başbakanı'nın güven oylamasını kazanması pozisyonunun güçlenmesi anlamına gelmiyor. Partisi bir yıl güven oylaması yapılmasını talep edemeyecek. Ancak Avam Kamarası'nda grubu bulunan diğer partilerin böyle bir girişimde bulunmaları mümkün.

10 milletvekiliyle May'in azınlık hükümetini destekleyen Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) şimdiye kadar güven oylaması talebinde bulunmamıştı. Ancak DUP Başbakan May'den Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasındaki katı sınır kontrollerini konu alan ‘Backstop' protokolünden vazgeçilmesini istiyor. AB üyesi İrlanda ile katı sınır kontrollerinin uygulanmasına karşı çıkan Londra'ya Kuzey İrlanda'nın tek pazarda kalması önerilmişti.

Theresa May AB ile İngiltere'nin yollarını ayıran Brexit anlaşmasını kurtarabilmek için Salı günü Avrupa başkentlerinde temaslarda bulunmuş ancak AB liderleri anlaşmanın yeniden ele alınmasını ret etmişlerdi. May Brexit süreciyle ilgili gelişmelerin değerlendirileceği Brüksel'deki AB zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarına bilgi verecek.

DW, afp/AG, GA

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