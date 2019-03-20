May Brexit anlaşması sonrası istifaya hazır

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit anlaşmasının bu kez parlamentonun onayını alması halinde istifa etmeye hazır olduğu bildirildi.

Muhafazakarların 1922 Komitesi toplantısında May'in, "Brexit müzakerelerinin ikinci yarısında yeni bir yaklaşımın ve liderliğin arzu edildiğini biliyorum ve bunun önünde durmayacağım" dediği belirtildi. Başbakanlık ofisinden yapılan basın açıklamasına göre May, "Ülkemiz ve partimiz için doğru olanı yapmak adına planlanandan önce bu işi bırakmaya hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Toplantıda hazır bulunanlardan milletvekili James Cartlidge, BBC'ye May'in ifadelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Benim hatırladığım kadarıyla, (başbakan) bir sonraki Brexit müzakereleri için koltuğunda kalmayacağını söyledi. Bununla kast edilen de geri çekilme anlaşması onaylanırsa yerine başka birinin geçmesi için yolu açacağı."

Brexit yanlısı çok sayıda İngiliz milletvekili, May'in iki kez parlamentodan dönen geri çekilme anlaşmasına ancak Başbaka'nın derhal istifa etmesi ya da istifa tarihi vermesi halinde destek çıkacaklarını ifade etmişti.

dpa, afp / SÖ, GA

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