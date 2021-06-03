Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Mayıs'ta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu.
17 gün tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı Türkiye'de Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,59 arttı. Bir önceki aya göre de yüzde 0,89 artış kaydedildi.
Enflasyonun geçici ya da bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmı olan çekirdek enflasyon ise yüzde 16,99 oldu.
Üretici fiyat endeksi de Mayıs'ta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 38,33 arttı.
TÜİK verilerine göre, mayıs ayında üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 21,74 puanla rekor seviyeye ulaştı.
Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecek ve tütün grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.
Türkiye'de Mayıs ayının ilk 17 günü salgınla mücadele kapsamında tam kapanma tedbirleri uygulandı. Bu kapsama çok sayıda mal ve hizmet satışı noktası kapalı kaldı, talepte de gerileme izlendi. Uzmanlar tam kapanma tedbirlerinin enflasyon üzerinde etkili olabileceğini belirtimişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Mayıs ayında enflasyonun bir miktar gerileyebileceğine işaret etmişti.
Nisan'da tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 17,14 artışla 2 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.
DW / MK,HT
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