Mavi Kart'la Almanya'ya gelenler kalıcı oluyor

"Mavi Kart" ile Almanya'ya gelen ve nitelikli iş gücü olarak tabir edilen çalışanların çoğunluğunun bu ülkede kalıcı oldukları açıklandı. Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine göre Haziran ayı sonu itibariyla daha önce Mavi Kart'ı bulunan 28 bin çalışanın yaklaşık yüzde 90'ı ülkede oturum almak suretiyle Almanya'da ikamet etmeye devam ediyor. Söz konusu çalışanların yaklaşık yüzde 85'i ise Almanya'da süresiz oturum aldı.

ABD'deki Green Kart (Yeşil Kart) uygulamasından esinlenerek geliştirilen "Avrupa Birliği Mavi Kart" uygulaması yüksek okul mezunlarına Birlik içinde sınırlı oturum ve çalışma izni imkanı sağlıyor. Almanya'dan Mavi Kart almanın koşulları ise bu ülkede üniversite bitirmiş olmak ya da denklik bulunan bir diploma sahibi olmak, bir işveren tarafından istihdam edilmek üzere geçerli teklif almış olmak ve yıllık gelirinin 50 bin 800 euroyu bulması. Bu miktar bazı meslek grupları için farklılık gösterebiliyor.

2012'de başlatılan uygulamadan şu ana kadar yaklaşık 81 bin kişinin faydalandığı ve bu sayının artma eğiliminde olduğu belirtildi. Verilere göre, 2018'in ilk çeyreğinde yaklaşık 6 bin 800 kişiye Mavi Kart verildi. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 18,5'lik bir artışa işaret ediyor.

Mavi Kart alanların çoğunu ise yüzde 26 ile Hindistan vatandaşları oluşturuyor. Çin, Rusya, ABD ve Türkiye vatandaşlarının toplamı ise uygulamadan yararlananların toplamının yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yıl sonuna kadar uzmanların ülkeye göçünü yeni bir yasa çerçevesinde düzenlemek istiyor. Alman ekonomisini tehdit eden kalifiye iş gücü yetersizliği, nitelikli iş gücü sayılan göçmenler için daha hızlı ve daha kolay bir bürokratik bir süreci gerekli kılıyor.

DW, AFP / SÖ,ÖA

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