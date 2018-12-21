 Mattis′ten sonra McGurk de istifa etti | DÜNYA | DW | 22.12.2018

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DÜNYA

Mattis'ten sonra McGurk de istifa etti

ABD’nin IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti. ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "Biz eve dönüyoruz!" paylaşımında bulundu.

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Brett McGurk

Amerikan basın kuruluşu CBS News, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiğini duyurdu. Reuters'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları da haberi doğruladı. Haberde McGurk'ün Şubat 2019'da görevinden ayrılmayı planladığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD birliklerini çekme kararı üzerine bu tarihi erkene aldığı kaydedildi. McGurk'ün istifasının 31 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacağı kaydediliyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in çarşamba günü istifa etmesi üzerine McGurk'ün cuma günü istifasını sunduğu belirtiliyor. McGurk daha önce YPG ile olan ilişkileri nedeniyle Ankara’nın tepkisini çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde fayda vardır" açıklaması yapmıştı.

Trump: Biz eve dönüyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump ise McGurk’ün istifası sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Trump "Suriye hususunda, biz aslında orada üç ay bulunacaktık ve bu yedi yıl önceydi. Orayı hiç terk etmedik. Başkan olduğumda IŞİD vahşileşiyordu. Şimdi IŞİD büyük ölçüde yenildi ve Türkiye de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkeler (IŞİD'den) geriye kalanların icabına kolayca bakabilmeli. Biz eve dönüyoruz!” ifadelerini kullandı.

Trump 19 Aralık tarihinde Twitter üzerinden "IŞİD'i Suriye'de yendik" açıklaması yapmış ardından Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurmuştu.

DW, AP / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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