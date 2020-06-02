Mattis: Trump Amerikan halkını bölmeye çalışıyor

ABD eski Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Mattis, Atlantic dergisinde yayımlanan açıklamasında, "Donald Trump, Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan ilk başkan. Hayatımda ilk kez böyle bir başkan görüyorum. Öyle yapmaya çalışırmış gibi bile yapmıyor. Aksine bizi bölmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

ABD eski Savunma Bakanı, "Üç yıldır bu kasıtlı çabanın sonuçlarına şahit oluyoruz. Olgun bir liderlik olmayan üç yılın sonuçlarına tanıklık ediyoruz" diye ekledi.

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından düzenlenen protestolar ve bu gösterilere güvenlik güçlerince yapılan müdahaleyle ilgili olarak, "Askerlere vatandaşlarının anayasal haklarını ihlal etmeleri için talimat verileceğini asla hayal etmemiştim" diyen Mattis, Trump'ı orduyla sivil toplum arasında çatışma yaratmakla suçladı.

"Kanunlara uymayan küçük bir grup aklımızı karıştırmasın" diyen Mattis, protestocuları ABD'nin "bir ulus olarak değerlerine uygun şekilde yaşamasında ısrar eden on binlerce vicdanlı insan" olarak tanımladı.

Açıklamalara ilişkin spekülasyonlar

Emekli general Mattis, Aralık 2018'de Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararından sonra Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.

CNN'in haberine göre, Mattis'in o tarihten bu yana ilk kez sessizliğini bozması, orduda Trump'ın politikalarından rahatsız olan ancak üstlerine bağlılıklarından ötürü susan muvazzaf generallerin düşüncelerini dile getirmiş olabileceği yönündeki spekülasyonlara yol açtı.

Trump'tan yanıt

ABD Başkanı Trump ise Twitter'dan paylaştığı mesajlarda Mattis'in açıklamalarını yorumladı.

Trump, "Muhtemelen Barack Obama ile tek ortak yanımız, ikimizi de Jim Mattis'i kovma onuruna sahip olmamız. Dünyanın hakkından en fazla değer verilen generali. İstifa mektubu yazmasını istedim ve bundan dolayı harika hissettim. Lakabı 'Kaos'tu. Sevmedim, 'Çılgın Köpek' diye değiştirdim" diye tweet attı.

ABD Başkanı, "Asıl gücü, askerî değildi. Daha ziyade kişisel halkla ilişkiler faaliyetleriydi. Ona yenir hayat, yapacak şeyler ve kazanacak şeyler verdim. Ama o nadiren 'eve et getirdi'. 'Liderlik' tarzını sevmedim. Aslında birçok şeyini sevmedim. Birçok insan da katılır. İyi ki gitmiş!" diye ekledi.

DW/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe