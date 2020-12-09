 Maske enfeksiyon riskini yüzde 45 azaltıyor | DÜNYA | DW | 12.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Maske enfeksiyon riskini yüzde 45 azaltıyor

Almanya'nın Jena kenti, koronayla mücadelede maske uygulamasına ilk geçen kent oldu. Kentteki verileri inceleyen uzmanlar, maske takmanın enfeksiyon riskini yüzde 45 azalttığı sonucuna vardı.

default

Ağzı ve burnu kapatan maskeleri kullanma, enfeksiyon bulaşma riskini yüzde 45 civarında azaltıyor. Almanya'nın Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi ekonomi profesörlerinden Klaus Waelde ile üç bilim insanı, yaptıkları araştırmada maskenin enfeksiyon riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı sonucuna vardılar.

Almanya'da maske takma zorunluluğunu 6 Nisan'da getiren ve bu uygulamaya ilk geçen kent olan Jena'daki verileri ve vaka rakamlarını büyüteç altına alan bilim insanları, bu bilgileri benzer kentlerdeki verilerle karşılaştırdı.

Waelde Jena'nın maske zorunluluğuna diğer kentlerden üç hafta önce geçmiş olmasının bilim insanlarına gelişmeleri izleme fırsatı verdiğini belirtti. Böylece Jena'daki durumu, enfeksiyon gelişiminin, yaşlı nüfus ve genel nüfus yoğunluğu oranının, yaş ortalamasının, hekim ve eczane donanım imkanlarının benzer olduğu Trier, Darmstadt, Cloppenburg ve Rostock kentleri ile karşılaştırdıklarını söyledi.

Maskeli 20 bin ise maskesiz 38 bin vaka olur

Uzmanlar bu şekilde Jena ve aynı standartlara sahip diğer kentlerde, pandeminin maskeli ve maskesiz gelişme seyrini büyüteç altına aldı.

Araştırmayı etkileyecek diğer faktörlerin de dikkate alındığını belirten Waelde, Jena'da maske zorunluluğunun yürürlüğe girdiği 6 Nisan'dan 8-10 gün öncesi ve sonrasında pandemi yönetmeliklerinde değişiklik yapılmadığını söyledi. Waelde dolayısıyla dış etkenlerin, incelemenin yapıldığı tarihte etkili olmadığını ve maskenin etkisinin rahatlıkla gözlemlenebildiğini kaydetti.

Waelde, ayrıca insanların maske zorunluluğu gibi uygulamalara geçildiğinde genel olarak daha dikkatli davranmaya başladıklarını, bunun yol açmış olduğu olumlu etkinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre, insanların maske taktığı durumda günde 20 bin vaka kaydediliyorsa, bunun maskesiz 38 bin olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle de Waelde ve meslektaşları herkese kendini ve başkalarını enfeksiyondan korumak için maske takmasını tavsiye ediyor.

dpa/ ETO, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Pfizer ile BioNTech'in aşısına ABD'de de onay

BioNTech ile Pfizer'in ortak geliştirdiği korona aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay çıktı. İlk aşılamaların 24 saat içinde başlaması bekleniyor.  

Benzer içerik

Bundestag Angela Merkel

Almanya pandemide "örnek" konumunu nasıl kaybetti? 09.12.2020

Birinci korona dalgasıyla mücadelede etkin önlemler alan ve kısa süre içinde “yeni normale” dönüş yapan ilk ülke olarak tüm dünyanın takdirini kazanan Almanya, ikinci dalgayla birlikte “örnek ülke” konumunu kaybetti.

Kanzlerin Merkel, Ministerpräsidentensitzung

Merkel korona önlemlerinin artırılmasını istiyor 07.12.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsle mücadele önlemlerinin sıkılaştırılmasını istedi. Önlemlerin etkinliği tartışılırken, Almanya'da aşılamada hangi gruplara öncelik verileceği de belli oldu.

Deutschland Dortmund | Coronavirus | Leere Straße

Alman uzmanlar tam kapanma istiyor 08.12.2020

Alman hükümetinin koronayla ilgili danışmanlık yapan Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi, vaka sayılarının artışına dikkat çekerek hükümetten tam kapanma kararı almasını istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB’nin yaptırım kartından neden ABD çıktı?

AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması kararını ABD ile eşgüdüm içinde hayata geçireceğini duyurması Türkiye’nin Doğu-Batı ikilemini yine gündeme taşıdı. Uzmanlara göre Ankara bu çelişkiye reformlarla yanıt vermeli.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  