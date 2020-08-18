 Maske denetiminde zor kullanan polisler görevden uzaklaştırıldı | TÜRKİYE | DW | 20.08.2020

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TÜRKİYE

Maske denetiminde zor kullanan polisler görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy’de maske denetimi sırasında zor kullanılarak gözaltına alınmaya çalışılan kadının görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. İstanbul Valiliği polislerin görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

Kadıköy'deki olay maske denetimi sırasında yaşandı

Kadıköy'deki olay maske denetimi sırasında yaşandı

İstanbul Kadıköy’de maske denetimi sırasında uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle bir kadını gözaltına almaya çalışırken zor kullanan polis memurlarının görüntüsünün sosyal medyada yayılmasının ve tepki çekmesinin ardından İstanbul Valiliği iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Covid-19 hastalığına karşı alınan önlemlerin denetlendiği sırada iki polis memurunun R.B. isimli vatandaşın "maskesini usulüne uygun şekilde” takmadığını gördüğü, polislerin bu konuda uyarıda bulunduğu, ancak R.B.'nin polisin uyarısına "hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık” verdiği ve "yapılan ikazlara rağmen R.B.'nin bu tutumuna devam etmesi üzerine” gözaltına alınmak istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür” denildi. Açıklamada, konuyla ilgili Valiliğin soruşturma başlattığı ifade edilirken, "Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.

Sosyal medyada R.B.'ye ve polislere destek

R.B. isimli kadının polis tarafından zor kullanarak ve yere yatırılarak gözaltına alınmaya çalışılmasının görüntüleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kadın Kolları’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Üniformadan, devletten güç alan bütün erkeklerin kadınlara bakış açısı aynı. Maskesini takmadığı için şiddet ile uyarıda bulunan polisler görevden uzaklaştırıldı. Dayanışmanın güzelliği ile kadına şiddeti durduracağız” denildi.

İktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda görüntüleri "rezil” olarak tanımladı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Polise eğitim verin biraz. Karşınızdaki savunmasız bir kadın. Bu kaba kuvvet ne?” diye sordu

Sosyal medyada R.B.’ye yapılan uygulamayı haklı bulan ve polis memurlarının yanında olduklarını belirten paylaşımlar da yapıldı. Bu paylaşımlar #PolisiminYanındayım etiketiyle Twitter Türkiye gündeminde hakkında en fazla paylaşım yapılan konular arasında yer aldı. 

DW,DHA/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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