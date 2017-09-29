 Mars′ta göl bulundu | YAŞAM | DW | 25.07.2018

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YAŞAM

Mars'ta göl bulundu

Kızıl Gezegen'de ilk kez büyük bir yeraltı gölü bulundu. Bu keşif, Mars'ta geçmişte ya da şu an yaşam bulunup bulunmadığı açısından önem taşıyor.

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Fotoğraf: Arşiv

Mars'ta ilk kez büyük bir yeraltı gölü bulundu. Bu son keşif Kızıl Gezegen'de daha fazla su ve hatta yaşam bulunabileceği yönündeki olasılıkları arttırdı.

İtalyan araştırmacıların Amerikan Science dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, Mars buzulu altında tespit edilen göl 20 kilometre genişliğinde. Yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte bulunan göl, şu ana dek Mars'ta keşfedilen en büyük miktardaki sıvı su.

Araştırmada yer almayan Avustralya Swinburne Üniversitesi'nden Alan Duffy, yaptığı açıklamada, "Bu müthiş sonuç, Mars'taki suyun önceki keşiflerdeki gibi damlalar hâlinde olmadığını, uzun süreli yaşam için gerekli koşulları sağlayacak düzeyde su bulunduğunu gösteriyor" dedi.

Mars şu anda soğuk, çorak ve kuru bir gezegen ama eskiden ılık ve suya sahip bir yer olduğu tahmin ediliyor. 3.6 milyar yıl önce Kızıl Gezegen'in sıvı su ve göllere sahip olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları uzun süredir Mars'ta su izleri arıyordu. Çünkü bu tarz keşifler Mars'ta geçmişte ya da şu an yaşam bulunup bulunmadığı açısından çok önemli. Mars'ta su kaynaklarının bulunması, gelecekte Mars misyonlarının başarılı olması açısından da önem taşıyor.

AFP, BS/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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