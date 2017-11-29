 ″Mars 2020′nin″ iniş sahası saptandı | YAŞAM | DW | 20.11.2018

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YAŞAM

"Mars 2020'nin" iniş sahası saptandı

Mars keşif aracı "Mars 2020'nin", 2021 yılında Kızıl Gezegen'e gönderileceği açıklandı. Yüzey araştırmaları için gönderilen InSight robotunun hafta başında Mars'a inmesi bekleniyor.

NASA Mars Helikopter | 'high risk, high reward' Projekt (NASA/JPL-Caltech)

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 2021 yılında Mars gezegenindeki bir kratere keşif aracı indireceği duyuruldu. NASA'dan yapılan açıklamada beş yıllık arama süresinde 60 iniş noktası adayı arasından çapı 45 kilometreyi bulan Jezero kraterinin seçildiği belirtildi.

Açıklamada kraterin ilginç jeolojik özelliklere sahip olduğu ancak çok sayıda kayalık ve taşlık alanla kaplı olduğundan gezegene inişin yeni teknolojiler sayesinde mümkün olabileceğine yer verildi.

"Mars 2020" adlı keşif aracı 2020 yılında uzaya fırlatılacak. Mars misyonu sırasında Kızıl Gezegen'de hayat izleri aranacak. "Mars 2020" 2012'de Mars'a inen "Curiosity" keşif aracının geliştirilmiş bir versiyonu.

Mars'a keşif aracından önce bir NASA robotu indirilecek. 'InSight' adı verilen robotun Pazartesi günü gezegene inmesi planlanıyor. "InSight", "Curiosity" ve "Mars 2020'den" farklı olarak tekerlek taşımayıp sabit pozisyonda kalacak ve iki yıl süreyle araştırmalardan elde edeceği sonuçları dünyaya gönderecek.

Mars'ta geçmişte hayat olduğunun tespit edilmesinin dünyadaki hayatın gelişimi hakkında fikir verebileceği belirtiliyor. NASA'nın Mars araştırma programını yöneten Michael Meyer, Mars'ın, Güneş Sistemi'nin gezegen formasyonunda meydana gelen değişiklikler açısından benzerlik gösteren dört gezegenden biri olduğunu söyledi.

Mars'ta hayat var mıydı?

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Mars'ta göl bulundu

Uzaydaki gezegenler sisteminin yerine oturmasından sonra hayatın Mars ve Dünya'da aynı zamanda başlamış olabileceğini belirten Meyer ilk milyar yılda Mars ile Dünya'nın benzer gelişme gösterdiklerini, dolayısıyla Mars'ta da aynı şartların hüküm sürmüş olabileceğini dile getirdi.

Yeryüzündeki tektonik olaylar ve insan eliyle oluşturulmuş yapay yapıların akarsu erozyonuna uğramış olması nedeniyle, mikrobik hayatın ilk dönemlerini incelemede Mars'ın yeryüzünden daha elverişli olduğunu belirten Mars projesi başkanı Kızıl Gezegen'in yüzeyinde hayatın başlangıcını araştırmaya elverişli sayısız obje bulunduğunu ifade etti.

NASA'nın bilimsel araştırmalar başkanlığı üyesi Thomas Zurbuchen de insanoğlunun varlığını uzayın derinliklerine daha fazla yayabilmesinde Ay'dan sonra gidilebilecek ilk yerin Mars olduğunu söyledi. NASA ilk insanın 2030 yılında Mars'a ayak basabileceğini tahmin ediyor. Uzay yolculuğu alanında faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin temsilcileri ise insanı Kızıl Gezegen'de yaşatabilecek teknolojilerin 2045'ten önce geliştirilemeyeceği görüşünde.

DW, dpa/AG, BS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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