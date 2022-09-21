Marmaris'teki yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris’te Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 12 helikopter, 8 uçak, 29 arazöz, 6 dozer ve su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildiği açıklandı.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçeye yakın birçok noktadan görülebiliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de tedbir alındı. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

DW/ AI, EC