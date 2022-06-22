Marmaris'teki orman yangınına uçakla müdahale başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Yangın söndürme çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçak katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçakla müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin Anadolu Ajansı'na verdiği bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık bin 600 kişi müdahale ediyor.

Marmaris'te dün akşam ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi Fotoğraf: DHA

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına helikopterle yapılan müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Tüm ekiplerle birlikte yangın bölgesindeki çalışmalarımız sürüyor. Daha etkin müdahale için havanın aydınlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Çok sayıda gönüllü de kendi imkânlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Bölgeye gelen bazı vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiği bildirildi.

Marmaris'te dün akşam ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, yangının çıkış nedeniyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.

Türkiye'de geçen yıl Marmaris dâhil Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarında on binlerce hektarlık alan yanmıştı. Hükümet, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilen yangınlara hazırlıksız yakalandığı ve gerekli müdahalede bulunulamadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

DW, DHA/CÖ,JD