Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'teki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Kirişçi, Datça ve Fethiye'de çıkan yangınlarla ilgili de bilgi verdi.

Marmaris'te yanan ormanlık alanda İçişleri Bakanı Soylu ile gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bölgedeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Kirişçi, "Tabii şu anda bir miktar rüzgâr da var. Bu rüzgârın mutlaka olumsuz etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif durumdayız, olumlu durumdayız. Temennimiz bu işin bugün neticelenmesi. Şu anda ihtiyatlı hareket ederek belki bunu ifade etmeliyiz ama yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. ama bu neticede bir yangın ve de esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması da söz konusu olabilir" dedi.

Bakan Kirişçi, bu yangınla mücadele edilirken sabah saatlerinde Datça'da çıkan bir yangının söndürüldüğünü, ardından Fethiye'de çıkan başka bir yangının da "belirli ölçülerde kontrol altına alındığını ve iyi bir noktada olduğunu" söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam saatlerinde de helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulunmuştu.

Havadan müdahale edildi

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık bin 600 kişi ile müdahale edildiğini bildirmişti.

Marmaris'te dün akşam ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi Fotoğraf: DHA

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç ve 39 iş makinesinin görev yaptığı açıklanmıştı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına helikopterle yapılan müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı.

Çok sayıda gönüllü de kendi imkânlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Bölgeye gelen bazı vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiği bildirildi.

Marmaris'te dün akşam ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: DHA

Türkiye'de geçen yıl Marmaris dâhil Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarında on binlerce hektarlık alan yanmıştı. Hükümet, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilen yangınlara hazırlıksız yakalandığı ve gerekli müdahalede bulunulamadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Sosyal medya paylaşımlarına inceleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmaris'teki yangının çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar yürütüldüğünü ve kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olan sosyal medya paylaşımları hakkında da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerekli teknik incelemenin başlatıldığını belirtti.

Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır" dedi.

DW, DHA/CÖ,JD