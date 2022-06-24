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Fotoğraf: DHA
Doğa ve ÇevreTürkiye

Marmaris'teki orman yangını 3 gündür sürüyor

2 saat önce

Marmaris'te Salı günü çıkan orman yangını henüz söndürülemedi. Gözaltındaki bir şüpheli, yangını üç ayrı noktaya sigara izmariti atarak çıkardığını itiraf etti.

https://www.dw.com/tr/marmaristeki-orman-yang%C4%B1n%C4%B1-3-g%C3%BCnd%C3%BCr-s%C3%BCr%C3%BCyor/a-62242726

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınını söndürmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının bölgedeki çalışmalarına ara verilirken karadaki yangın söndürme faaliyetleri sürmüştü. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın sahasını gece helikopterle havadan kontrol ederek hem son durum hem de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Yangını söndürme çalışmaları sürüyorFotoğraf: DHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi gece yarısı Twitter'dan yaptığı paylaşımda yangının Yeşilbelde Mahallesi'ne doğru ilerlediğini bildirdi. Belediye dün resmi olmayan rakamlara göre 3 bin 91 hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris'teki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini belirtti. ve 12'sinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini belirterek, tedavisi devam eden 2 kişi bulunduğunu bildirdi. Koca, "12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden iki kişi var" dedi.

Gözaltındaki şüpheliden itiraf

Orman yangınının ardından gözaltına alınan bir kişi, yangını üç ayrı noktaya sigara izmariti atarak çıkardığını itiraf etti.

Güvenlik birimleri, şüpheli şahsın kimliğine, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen Hisarönü Mahallesi Saklıkoy mevkisinde bulunan bir motosiklet üzerinden ulaştı. Yapılan araştırmada motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve bu şahsın tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

S.A'nın yangın öncesinde Facebook hesabından yangının çıkış yeri olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine tehdit cümleleri yazdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde üç ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği bildirildi.

CHP ve HDP'nin önergeleri reddedildi

Orman yangınları, TBMM'de de gündeme geldi. TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin orman yangınlarının araştırılması amacıyla verdiği önergeler, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

DW,DHA,ANKA/CÖ,JD

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