Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre yaklaşan alevlere ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Henüz kontrol altına alınamayan yangınla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Yangının yerleşim yerlerine yakın olması ve hızla yayılması üzerine polis ve jandarma Armutalan-Datça karayolu üzerinde önlem almaya başladı.

Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA, ANKA/JD, GA

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