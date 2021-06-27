Marmaris'te orman yangını: OGM personeli hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı ekipler hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında bir Orman Genel Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de hâlen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" denildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Görkem Hasdemir adlı personelin ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

DW,DHA/CÖ,BÖ

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