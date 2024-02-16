Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilenbatık geminin dün Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 6 kişilik mürettebatı ile batan "Batuhan A" gemisi olduğunun kesinleştiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada geminin mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durum bilgisi paylaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından dün 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldığını hatırlatan bakanlık, "Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde 'Batuhan A' gemisi olduğu kesinleşmiştir. Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma Bakanlığı dün saat 06.32'de Bakanlık Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden (COSPAT-SARSAT) "Batuhan A" gemisine ait acil durum sinyali alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İvedilikle tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına bildirim yapılarak deniz olayı bildirilmiş, Türk Radyo vasıtası ile bölgedeki gemilere duyurular yapılmaya başlanmıştır. Gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden, geminin acentesinin yapmış olduğu gemiye ait personel listesi beyanındaki tüm denizcilerimizin, Gemi İnsanları Bilgi Sistemi'ndeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır. Tekraren tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin EPİRB cihazından alınan COSPAT-SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verilerek, uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimiz'den alınan geminin son pozisyonu da paylaşılmıştır."

DHA / HT,ET

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