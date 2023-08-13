Marmara Bölgesi'nde fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi’ne yönelik fırtına uyarısında bulundu ve fırtına öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, bugün gün boyunca Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Buna göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildiriliyor.

Saat 23.00’e kadar etkili olacağı belirtilen fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde eseceği kaydedildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de vurgu yapıldı.

Aşırı yağış ve fırtına istinat duvarlarının çökmesine de neden oluyor. Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları, fırtına konusunda bilgi almaya ve olası olumsuzluklara karşı da tedbir almaya da çağırdı ve fırtına öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşların alması gereken tedbirleri şöyle ifade etti:

Fırtınadan önce:

Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Fırtına sırasında:

Fırtına sırasında mümkün olduğunca içerde kalın.

Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Fırtınadan sonra:

Fırtınadan sonra yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.

Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.

DW/ ETO;EC