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Mario Draghi, İtalyan ekonomist. 2011'den bu yana Avrupa Merkez Bankası'na başkanlık yapmaktadır.
Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dünya Bankası ve Goldman Sachs International'da görev aldı. 2006 – 2011 yılları arasında İtalya Merkez Bankası'nın direktörlüğünü yürüttü. DW Türkçe'nin Mario Draghi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.