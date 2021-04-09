Mario Draghi, İtalyan ekonomist. 2011'den bu yana Avrupa Merkez Bankası'na başkanlık yapmaktadır.

Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dünya Bankası ve Goldman Sachs International'da görev aldı. 2006 – 2011 yılları arasında İtalya Merkez Bankası'nın direktörlüğünü yürüttü. DW Türkçe'nin Mario Draghi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.