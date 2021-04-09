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Mario Draghi

Mario Draghi, İtalyan ekonomist. 2011'den bu yana Avrupa Merkez Bankası'na başkanlık yapmaktadır.

Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dünya Bankası ve Goldman Sachs International'da görev aldı. 2006 – 2011 yılları arasında İtalya Merkez Bankası'nın direktörlüğünü yürüttü. DW Türkçe'nin Mario Draghi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Mario Draghi speaks during a press conference in Rome Thursday, April 8, 2021. Italian Prime Minister Mario Draghi used strong words against Turkish President Recep Tayyip Erdogan and decried the treatment Ursula von der Leyen got in Ankara as “inappropriate.” (Riccardo Antimiani/Pool Photo via AP)

AKP kurmaylarından Draghi'nin "diktatör" tanımlamasına tepki 09.04.2021

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "diktatör" tanımlamasını kullanmasına AKP'nin önde gelen isimlerinden tepki geldi.
Italy's Prime Minister, Mario Draghi speaks during a press conference following a Cabinet meeting in Rome, Friday, March 19, 2021. (Alberto Pizzoli/Pool photo via AP))

İtalya Başbakanı Draghi Erdoğan için "diktatör" dedi 08.04.2021

Ankara'da yaşanan "koltuk skandalına" sert tepki gösteren İtalya Başbakanı Draghi, "diktatör" olarak nitelendirdiği Erdoğan'ın von der Leyen'i küçük düşürdüğünü söyledi. Türkiye Draghi'nin sözlerine tepki gösterdi.

The road leading to St. Peter's Square at the Vatican looks deserted, in Rome, Thursday, Dec. 24, 2020. Italy went into a modified nationwide lockdown Thursday for the Christmas and New Year period, with restrictions on personal movement and commercial activity similar to the 10 weeks of hard lockdown Italy imposed from March to May when the country became the epicenter of the outbreak in Europe. (Mauro Scrobogna/LaPresse via AP)

İtalya üçüncü kez kapanıyor 13.03.2021

Koronavirüs enfeksiyon sayılarının hızla artması nedeniyle İtalya üçüncü kez kapanma kararı aldı. İtalya Başbakanı Draghi, ülkenin "yeni bir dalga" ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Italian outgoing Premier Giuseppe Conte hands over the cabinet minister bell to new Premier Mario Draghi, during the handover ceremony at Chigi Palace Premier's office, in Rome, Italy February 13, 2021. Andrew Medichini/Pool via REUTERS

İtalya’da son 10 yıldaki 7’nci hükümet resmen göreve başladı 13.02.2021

İtalya’da yeni Başbakan Mario Draghi yemin ederek resmen görevine başladı. Draghi önderliğinde kurulan hükümetin başlıca görevi koronavirüs salgını ve ekonomik sorunlarla mücadele olacak.

3.2.2021, Rom, Italien, Former European Central Bank president Mario Draghi speaks to the media after accepting a mandate to form Italy's new government from Italian President Sergio Mattarella at the Rome's Quirinale Presidential Palace, Wednesday Feb. 3, 2021. (AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool)

İtalya umudunu Draghi’ye bağladı 03.02.2021

Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Mario Draghi, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Draghi'nin bir teknokrat hükümeti kurması bekleniyor.
International Monetary Fund (IMF) managing Director Christine Lagarde speaks during a press conference during an Eurogroup meeting at the EU headquarters in Luxembourg on June 13, 2019. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

IMF'nin yeni başkanı kim olacak? 04.07.2019

Avrupa Merkez Bankası (EZB) başkanlığına aday gösterilen Lagarde’den boşalan IMF başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merakla bekleniyor.

A television screen on the floor of the New York Stock Exchange shows the rate decision of the Federal Reserve on Wednesday, June 13, 2018. The Federal Reserve has raised its benchmark interest rate for the second time this year on Wednesday and signaled that it may step up its pace of rate increases because of solid economic growth and rising inflation. (AP Photo/Richard Drew) |

Merkez Bankası neden bağımsız olmalı? 16.08.2018

Türk Lirası istikrar kazanmaya başladı. Uzmanlar faizlerin artması gerektiğini söylüyor. Ancak Erdoğan yüksek faiz istemiyor. Merkez Bankası'nın bağımsız olması neden bu kadar önemli? DW'den Mischa Ehrhardt'ın haberi.
26.10.2017 *** European Central Bank (ECB) President Mario Draghi holds a news conference following the governing council's interest rate decision at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany, October 26, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Avrupa'da ucuz para dönemi sona mı eriyor? 25.01.2018

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yol ayrımında. Ekonomik canlanma ucuz para politikasının sonu olabilir. AMB Başkanı Mario Draghi sermaye piyasasında yanlış beklentilere yol açmamaya dikkat etmek zorunda.
Symbolbild Bilanz | Verwendung weltweit

AMB'nin faizleri artırması beklenmiyor 07.06.2017

Avrupa Merkez Bankası’nın gevşek para politikasından geri adım atması beklenmiyor. Ucuz para politikasının faturasını tasarrufları eriyen mevduat sahipleri ödüyor.
Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), spricht am 21.04.2016 während der EZB-Pressekonferenz in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/A.Dedert

Avrupa Merkez Bankası sıfır faizden vazgeçmedi 21.04.2016

Avrupa Merkez Bankası, yüzde 0 düzeyinde olan gösterge faiz oranında değişiklik yapmadı. AMB Başkanı Draghi, gevşek para politikasına tepki gösteren Alman politikacılara ise göndermede bulundu.
ARCHIV - Die zeitgenössische Darstellung zeigt den Untergang des Luxusliners Titanic vor hundert Jahren (1912) (Reproaufnahme vom 14.01.1998). Hundert Jahre nach dem Untergang der Titanic wird jetzt durch das New Yorker Auktionshaus Guernsey's alles versteigert, was von dem Luxusschiff übrig geblieben ist. Das Los umfasst 5500 Artefakte, alle Videoaufnahmen aus der Tiefe und die Rechte für das Wrack. Gebote müssen bis Ende des Monats in New York vorliegen. Foto: dpa (zu dpa-Themenpaket 100 Jahre Untergang der Titanic vom 15.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Yorum: Draghi'nin felakete yolculuğu 11.03.2016

AMB Başkanı Mario Draghi etkisiz kalan parasal genişleme politikasından şaşmıyor. Henrik Böhme, bu politikanın Avrupa’yı felakete sürüklediğini savunuyor.
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Yorum: Devlet tasarrufun sınırını bilmeli 24.02.2016

İstikrarlı büyüme Alman kamu sektörünü zengin etti. Rolf Wenkel, rehavetin federal hükümetin reform şevkini kırabileceği uyarısında bulunuyor.

DW ile Haber 22.01.2016 - 14:00 22.01.2016

Ege'de sığınmacı trafiği devam ediyor - Draghi: Sığınmacı akını Avrupa toplumunu değiştiriyor - Abadi'den iyimser IŞİD açıklaması… Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
The Euro logo is pictured in front of the former headquarter of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on July 20, 2015 as Greece has begun making a 4.2 billion euro ($4.6 billion) payment due to the ECB as well as outstanding sums due to the International Monetary Fund (IMF) according to a ministerial source. The transfer was made possible by a short-term 'bridge' loan of 7.16 billion euros granted by the European Union on July 17, 2015. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Avrupa Merkez Bankası kötümser 04.09.2015

Avrupa Merkez Bankası (AMB) enflasyonun daha da düşmesini bekliyor. Negatif enflasyon ihtimalinden söz eden AMB Başkanı Draghi tahvil alım programını genişletmeyi ise düşünmediklerini söyledi.
ARCHIV - Die Euro-Skulptur steht am 07.03.2013 in Frankfurt am Main (Hessen) vor der alten Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB). Das umstrittene Programm der EZB zum Kauf von Staatsanleihen beschäftigt an diesem Dienstag (14.10.) den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Foto: Arne Dedert/dpa (zu dpa vom 14.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

AMB kesenin ağzını açtı 10.03.2015

Avrupa Merkez Bankası kamu tahvil alımlarına başladı. Bu uygulamayla ne amaçlanıyor, para musluğunun açılması kime yarayacak?
Die Euro-Skulptur steht am 05.06.2014 vor der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Arne Dedert/dpa

AMB'nin 1 trilyon euroluk operasyonu başlıyor 09.03.2015

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin açıkladığı trilyon euroluk tahvil alım programı bugün başlıyor.
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