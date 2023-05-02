  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Ege Denizi'nde faaliyet gösteren Mare Liberum'a ait gemi
Ege Denizi'nde faaliyet gösteren Mare Liberum'a ait gemiFotoğraf: Daniel Kubirski/dpa/picture alliance
GöçAvrupa

Atina'dan şikayetçi olan Mare Liberum kendini feshetti

2 saat önce

Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırında sığınmacılarla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshettiğini duyurdu. Örgüt kararına gerekçe olarak Atina'nın baskıcı tavrını gösterdi.

https://p.dw.com/p/4QnsV

Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçen göçmenler konusunda çalışmalar yapan Berlin merkezli Mare Liberum isimli insan hakları ve yardım kuruluşu kendini feshettiğini duyurdu. Örgüt, 1 Mayıs tarihi itibarıyla çalışmalarına son verdiğini bildirerek, buna gerekçe olarak "Yunan adası Midilli'deki yerel güvenlik güçlerinin artan baskılarını" ve "sınır makamlarının sığınmacılara yönelik tavrını gözetlemeyi imkansız hale getiren sağ muhafazakar Yunanistan hükümetinin koyduğu yasaları" gösterdi.

Mare Liberum'un kendini feshetmesinden önce yönetim kurulu üyesi olan Hanno Bruchmann, ne Almanya'nın ne de Avrupa Birliği'ne (AB) üye herhangi başka bir ülkenin, "AB sınırlarındaki sığınmacılara, insan haklarına uygun muamele konusunda, ciddi anlamda bir irade göstermediğini" dile getirdi. Bruchmann ayrıca, sığınmacıların yasalara aykırı olarak geri gönderilmesinin, şiddetin, insan onuruna aykırı kampların ve göçmenlerin kriminalize edilmesinin bölgede günlük bir rutine dönüştüğünü belirtti. Diğer insani yardım kuruluşlarına destek veren kişilerin de "giderek artan oranda takibata maruz kaldığını" ifade eden Bruchmann, Mare Liberum'un hukuki olarak direnç gösterdiğini ancak mevcut koşullar altında faaliyetlerini sürdüremeyeceğini vurguladı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kara Tepe Sığınmacı Kampı'nda, içeri su girmesin diye etrafı kum çuvalları ile çevrilmiş olan bir çadır ve çadırın önünde iki yetişkin ve bir çocuk - (19.12.2020)
Arşiv - Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kara Tepe Sığınmacı Kampı - (19.12.2020)Fotoğraf: Anthi Pazianou/Getty Images/AFP

Mare Liberum'un internet sayfasında da, Yunanistan'daki çalışmalar için gerekli olan izinlerin ancak büyük bürokratik engeller aşılarak alınabildiği ve ilgili yasalarda yapılan değişiklikle, "(Yunan) Sahil Güvenliğin direktiflerine hemen uyulmaması halinde, ekip üyelerinin yüksek para ve hapis cezaları tehdidi altında olduğu" belirtildi. Örgütün böyle bir riskin altına giremeyeceği ve söz konusu yasaya karşı verilen mücadelenin de sonuçsuz kaldığı bildiride yer aldı.

2018 yılında faaliyetlerine başlayan Mare Liberum, Ege Denizi'ni geçmeye çalışan ve geçen sığınmacıların durumunu yerinde gözetlemek için örgütün adını taşıyan bir gemi ile, aynı zamanda AB sınırı da olan Türkiye-Yunanistan deniz sınırında çalışmalar yapıyordu.

 

AFP / ET,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Stadtbild von Trabzon

Trabzon: Erdoğan'ın gücünü İmamoğlu kırabilecek mi?

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İşten çıkartılan işçilerin eylemi (Fotoğraf: Arşiv)

1 Mayıs'tan seçime: İşçi önce demokrasi istiyor

1 Mayıs'tan seçime: İşçi önce demokrasi istiyor

Politika1 Mayıs 2023
Sör Tim Berners-Lee'nin ilk World Wide Web'i tasarladığı NeXT bilgisayarı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

Teknoloji30 Nisan 2023
Tunceli kent merkezinde CHP'nin bayrakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asılı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Politika30 Nisan 2023
Sivil Platform lideri Donald Tusk

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Politika29 Nisan 2023
Almanya'da sandıklar 27 Nisan Perşembe günü açıldı

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Politika29 Nisan 2023
Isar 2 nükleer santrali

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Doğa ve Çevre29 Nisan 2023
Ana sayfaya dön