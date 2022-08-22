Ölümcül kazalarla ilgili şoförler tutuklandı

Mardin'de hafta sonu 20 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasıyla ilgili olarak iki TIR şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili de soruşturma yürütülüyor.

Mardin Derik'te Cumartesi günü meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili olarak kazaya neden oldukları ifade edilen iki TIR şoförü tutuklandı.

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığı ile ifadeleri alınan TIR sürücülerinden U.G. kaza anını, "Rampadan inerken yavaş yavaş frene bastım. Ancak frenlerin tutmadığını fark ettiğimde iyice frene asıldım. Ancak araç hızını kesmeyerek aksine daha da hızlanmaya başladı. Dörtlüleri yakarak kornaya uzun uzun bastım. Önüme çıkan araçlara çarpmamak için aracın direksiyonun sağa kırdım. Ondan sonra devrildim. Bazı vatandaşların beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum" şeklinde anlattığı aktarıldı. Umut G. ifadesinde aracın bakımını bir ay önce yaptırdığını ve yüklediği gübrenin de 27 ton olduğunu söyledi.

Sürücüler alınan ifadelerinin ardından Derik nöbetçi Sulh Hukuk Hakimliği tarafından, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soylu kazanın olduğu yere gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hafta sonu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu belirterek, "İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Süleyman Soylu Fotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da bölgeye giderek inceleme yaptı. Tutdere, "Buradan adli kolluğa ve adli makamlara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu olayın bütün ayrıntıları ile incelenmesini, kusuru, ihmali olan varsa haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi. Tutdere ayrıca, sahada bu olayı bütün ayrıntıları ile inceleyeceklerini ve Genel Başkan'ın talimatları doğrultusunda olayı raporlaştıracaklarını ifade etti.

Gaziantep'teki kaza

Hafta sonu Gaziantep-Nizip otoyolunda da ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı. Gaziantep'teki kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Kazaya neden olduğu için gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen otobüs şoförü Abdulkadir M. savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Abdulkadir M. daha sonra nöbetçi hakimlik tarafından, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından ilk kazadan sonraki bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı. Vali Gül, görüntülerde kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini ve emniyet dubalarının gözüktüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor.Gündüz gözüyle üç şeritli yol."

DHA / HT,ET