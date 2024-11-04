Mardin, Batman ve Halfeti'de kayyuma protesto

Mardin, Batman ve Halfeti'de polis ve kayyum kararına tepkili vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bölge halkı "iradelerinin gasp edildiğini" söyleyerek kayyumları protesto etti.

Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından her üç ilde de Valilik kararıyla 10 gün süreyle protesto yasağı ilan edilirken belediye binalarının etrafı polis kordonuna alındı.

Batman'da görevden alınan Gülistan Sönük belediye binasına girmek isteyince polis engeli ile karşılaştı.

Belediye önünde yerine kayyum olarak atanan Batman Valisi Ekrem Canalp'a tepki gösteren Sönük, "Yok öyle bir memura kararı tebliğ ettirmek. Yok öyle suç işleyip suçlarına memurları alet etmek. Biz bunu tanımayacağız. Kendisi gelecek. Gelecek diyecek ki, 'Sevgili Batman halkı ben utanmadan sıkılmadan 3 milyar borcu bıraktım, yetmedi bana, sizin cebinizde bir kuruş kalmış onu da gasp etmeye geldim'" diye konuştu.

Binaya girmek isteyen bir grup yurttaşa polisin engel olması üzerine arbede yaşandı, kalabalık uzun süre barikatları aşmaya uğraştı. Vatandaşlar "Madem kayyum atayacaksınız, neden bu seçimler" diye tepki gösterdi, o anlar bölgeden yayın yapan televizyonlara yansıdı.

Polis Mardin Büyükşehir Belediyesinin girişini kapattı. Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Mardin'de belediye önünde gerginlik

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 2016 ve 2019 yıllarından sonra bugün üçüncü kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk de beraberinde seçmenleriyle belediye önünde uygulamaya tepki gösterdi.

Türk, "Açılım dediği buysa bu açılım değildir. Neyin açılımı? Normalleşme dedikleri bu görüntülerdir. Burada sağ gösterip, sol vuran bir anlayışla karşı karşıyayız... Bugünkü görüntüler geçmişteki görüntüleri aşan bir noktadadır. Burada tabii ki gelecekle ilgili veya bu iktidarın ne Kürt sorunu ne demokrasi sorunu çözme niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Mardin'de de belediye önünde toplanan yurttaşlar polise tepki gösterdi. "İrademizi gasp ediyorsunuz" sloganları atan gruptakiler binaya girmek isteyince çevik kuvvet polisi ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Şanlıurfa Halfeti'de de polis belediyeye çıkan yolları kapattı, bölgeye TOMA ve zırhlı araçlar sevk edildi. Vatandaşların barikat gerisinde bekleyişi sürüyor.

DHA,ANKA / MUK,HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?