DEM Partili üç belediyeye kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerine kayyum atandığını duyurdu. Üç belediye de DEM Partili başkanlar tarafından yönetiliyordu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın "silahlı terör örgütüne üye olması suçundan yürütülen soruşturmaları nedeniyle" geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'in ve Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun ilgili belediyere kayyum olarak atandıkları kaydedildi.

Kayyum kararının ardından polisin belediye binaları önünde barikatlarla önlem aldığı görüldü. Valilik kararlarıyla Mardin, Batman ve Şanlıurfa genelinde 10 gün süreyle toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemler yasaklandı.

Halfeti'de belediye binasının girişinde polis nöbet tutuyor. Fotoğraf: Anka

Ahmet Türk: Pes etmek yok

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, şunları kaydetti:

"Asla pes etmek yok. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!"

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük de X hesabından yaptığı paylaşımla kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Sönük mesajında, "31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır" ifadelerini kullandı.

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk görevinden uzaklaştırıldı. Fotoğraf: Kivanc El/DW

Geçen hafta da İstanbul'un Esenyurt semtinin belediye başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

DEM Parti: Siyasi tükenmişliğin göstergesi

Kayyum kararına tepki gösteren DEM Parti'den yapılan açıklamada "Bu darbenin, 4 Kasım 2016'da Kürt halkının iradesine yönelik gerçekleştirilen Meclis darbesinin yıldönümünde gerçekleşmiş olması manidardır. Kürt halkını demokratik siyasette tasfiye etme saldırılarının 1994’ten beri devam eden iflas etmiş 30 yıllık tekrarıdır" denildi.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük karara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Fotoğraf: DHA

Açıklamanın devamında, "Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırı halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Daha önce gerçekleştirilen kayyım darbeleri halk tarafından reddedilmiş, kayyım pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramış ve halk kendi iradesini partimizden yana kullanmıştır. Her seçimde yenilgiye uğrayan kayyım darbesinde ısrar etmek, siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı, seçimle kazanamadığını yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyım darbesini bir rejime dönüşmüştür. Bu saldırı, aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır. Halkın doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin, belediyelerin ablukaya alınması ve adeta karakola çevrilmesi, mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık ilanıdır" ifadeleri kullanıldı.

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevinden alındı. Fotoğraf: DHA

CHP'den tepki

Kayyum kararına ana muhalefetten de tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Türkiye'de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de, "Erdoğan ve AKP'nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu: İktidar kontrolü kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Partili belediyelere kayyum atanması üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nin yarın olağanüstü toplanacağını duyurdu.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz."

Yavaş'tan yasa değişikliği önerisi

DEM Partili üç belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yasa değişikliği yapılarak, görevden alınan belediye başkanlarının yerine bir belediye meclisi üyesinin getirilmesini önerdi.

Yavaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin."

DW,ANKA,DHA / TY,BÖ,MUK



DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?