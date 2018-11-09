Marcon’un Avrupa ordusu önerisine Trump’tan tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert bir şekilde eleştirdi. Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturmasını” önerdiğini belirterek, "Bu çok rencide edici” ifadesini kullandı. Trump, "Avrupa'nın önce kendi üzerine düşen payı NATO'ya ödemesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.

Trump, aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok NATO ülkesini, NATO'ya gereken mali desteği sağlamamakla suçluyor. NATO üye devletleri, savunma bütçeleri için ayırdıkları payın kademeli olarak gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sine yükseltmeyi taahüt etmişlerdi, ancak üye ülkelerin çoğu bu orana henüz erişmiş durumda değil.

Macron'un açıklamaları

Cumhurbaşkanı Macron, Salı günü Europa 1 radyosuna verdiği demeçte, "gerçek bir Avrupa ordusu” kurulmadan Avrupalıların kendilerini savunamayacaklarını söylemişti. "Avrupa sınırlarında yükselen ve yeniden silahlanan otoriter güçlere” karşı uyarıda bulunan Macron, Avrupa'nın kendini "Çin, Rusya ve hatta ABD'ye karşı” savunabilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, bunun yanı sıra Trump’ın, Ruslarla imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekilme planlarını da eleştirmişti. Macron, bu planları "başlıca mağdurun” Avrupa olacağı bir "tehlike” olarak nitelendirmişti. Macron'un açıklamaları Alman hükümeti ve Avrupa Komisyonu'ndan destek görmedi.

Trump, Paris'te Macron ile görüşecek

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e giden ABD Başkanı Trump, bugün Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde ele alınacak konular arasında Suriye meselesi ve İran'a ilişkin sorunlar da bulunuyor.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenecek törenlere yaklaşık 70 ülkeden devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törenlere katılmak üzere bugün Paris'e gidiyor. Almanya Başbakan Angela Merkel de törene katılacak liderler arasında bulunuyor.

DW,AFP/JD,DÇÜ

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