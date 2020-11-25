Maradona kalbine yenik düştü

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin medyası, yıldız futbolcunın kalp krizi sonucu öldüğünü aktardı. Maradona, Kasım ayı başında beyninde oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu. Ameliyatı başarılı geçtiği belirtilen yıldız futbolcu taburcu edilmişti.

Buenos Aires’deki evinde istirahata çekilen Maradona'nın yaşamını yitirdiğini Arjantin Futbol Federasyonu AFA da doğruladı. Arjantin hükümeti de Maradona’nın ölüm haberinin ardından ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti.

Bir futbol efsanesine dönüşmesi

30 Ekim 1960 tarihinde, Buenos Aires'in güneyindeki yoksul bir mahallede dünyaya gelen Maradona, 17 yaşında Arjantin Milli Takımı’na seçilmiş, ancak dönemin teknik direktörü Luis Cesar Menotti tarafından daha toy olduğu gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

Maradona 1986/87 sezonunda Napoli'de top koştururken

Maradona, 1981'de transfer olduğu Boca Juniors'ta ise şampiyonluk yaşadı. 1982-1984 yıllarında İspanya'nın Barcelona takımında top koşturan Arjantinli futbolcu, daha sonra kısa zamanda bir efsaneye dönüştü.

Uzun ve önemli bir kariyere sahip olan Maradona, özel hayatının yanı sıra futbol yaşantısında da iniş ve çıkışlar yaşadı. Rakip takımın futbolcularını hamleleriyle komik duruma düşüren, oynadığı birçok takıma şampiyonluk kazandıran Maradona için 1991 yılı büyük bir dönüm noktası oldu.

Uyuşturu tedavisi ve aşırı kilolar

Maradona’nın uyuşturucu sorunu kamuoyuna yansıdı ve yıldız futbolcu uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza aldı. 1994 Dünya Kupası'nda da yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ihraç edildi ve şöhreti yara aldı. Maradona, 2004 ve 2007 yılları arasında uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Maradona yeşil sahalara teknik direktör olarak dönmüştü

Genç yaşta şöhreti yakalayan, 18 yaşında dolar milyoneri olan efsane futbolcu, uyuşturucu sorununun ardından kayıplara karıştı. Aldığı aşırı kilolarla tanınmaz hale gelen Maradona,yıllar sonra kilolarından ve uyuşturucudan arınarak futbol yaşamına iddialı bir dönüş yaptı.

Maradona'nın geri dönüşü

2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın başına geçen Maradona, yeşil sahaların karizmatik teknik direktörleri arasına katıldı, heyecanlı hareketleriyle tekrar medyada adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle 2010 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nda, çeyrek finale kadar taşıdığı Arjantin Milli Takımı ile milyonların ilgisini ve desteğini topladı. Ancak Almanya karşısında alınan ağır yenilginin ardından Maradona’nın görevine son verildi.

DW/TY,HS

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