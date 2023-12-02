Mansur Yavaş yeniden aday olmak için başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde yeniden başkan adayı olabilmek için CHP Ankara İl Başkanlığına başvurdu. Yavaş, İYİ Parti ile olası seçim ittifakına dair soruyu da yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yeniden başkan adayı olabilmek için CHP Ankara İl Başkanlığına başvurdu.

Yavaş, aday adaylığı başvurusunda bulunduktan sonra CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak "betona değil yeşile, güneşe, halka öncelik veren" yönetimlerini sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu AKP'nin elinden almak istediklerini belirten Yavaş, "Amacımız şu: Artık belediye meclisinde şimdiye kadar gördüğünüz olayları görmek istemiyoruz. Çoğunluğumuz olduğu zaman da o çoğunluğa dayanarak demokrasiye aykırı şekilde yönetimimiz de olmayacak" dedi.

Yavaş, "Ankara'da bundan sonra mevcut belediyelerin üzerine çok daha fazla belediye katmak, belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak suretiyle, Ankara'yı bize emanet edilen şekilde Cumhuriyet'in başkenti ve dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, İYİ Parti ile seçim ittifakı olup olmayacağına ilişkin soruya "Biz şimdiye kadar Millet İttifakı belediye başkanları olarak çizgimizi sürdürdük, yine birlikte çalışmak isteriz ama takdir kendilerinindir, Ankara halkınındır" cevabını verdi.

"Melih Gökçek evi hemen tahliye etmeli"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e karşı kazandığı konut davasına ve selefinin Dikmen Vadisi'nde oturduğu evi boşaltma sürecine ilişkin soruya da yanıt veren Yavaş, "Belediyede yaptığımız incelemede özel kalem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçek'in evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Sadece evi satın almamış, eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş. Bu mahkeme kararı çok net. Yargıtay aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi beklediğim bir davranış. Aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken odur." dedi.

Mahkeme, Gökçek'in daha önce belediye lojmanı olan konutları kanuna aykırı biçimde satın aldığı iddialarına ilişkin davada AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aleyhinde karar almıştı. Belediyeden yapılan açılamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in hâlen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların ABB adına tesciline karar verdi. Böylece 2018 yılında 7,9 milyon liraya satılan dört adet dubleks konut tekrar ABB'nin oldu" denilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde yeniden başkan adayı olabilmek için CHP Ankara İl Başkanlığına başvurdu. Yavaş, İYİ Parti ile olası seçim ittifakına dair soruyu da yanıtladı.

DW,ANKA/CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?