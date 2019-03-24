31 Mart seçimlerinde yarışı önde tamamlayarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mazbatasını aldı.

Yavaş, Ankara Adliyesi'nde mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Bahattin Özbaş'tan alarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, "İnşallah buna layık olmaya çalışacağız. Hep televizyonlarda söylediğimiz gibi seçimlerden önce söylediğimiz gibi Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız” diye konuştu.

Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, diğer ülkelerin başkentleriyle, gelişmiş ülkelerin başkentleriyle yarışır bir Ankara'yı hep birlikte başaracağız. Böyle olduğu zaman Ankara'da yaşayan Ankaralılar da Ankara'da yaşamaktan daha fazla keyif alacaklar" diyerek "Bizde kin, husumet yok. Ne çalışanlar açısından ne oy vermeyenler açısından Ankara'da bir ayrım söz konusu değil" şeklinde konuştu. Yavaş, "hizmetlerinde adalet ve liyakatın ön planda olacağını" vurguladı.

Aldığı mazbatanın fotoğrafı ile Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Yavaş, "Ankaralıların bereket ve huzur talepleri bugün resmen tescillendi" dedi.

Tunç Soyer de mazbatasını aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer de, 10 yıl boyunca belediye başkanlığını yürüttüğü Seferihisar'daki görevini kendi partisi CHP'den İsmail Yetişkin'e devretti. Soyer bunun ardından İzmir'e gelerek İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

31 Mart’ta Yavaş Ankara'da oyların yüzde 50,93'ünü, Soyer ise İzmir'de oyların 58,10'unu alarak yarışı önde tamamlamışlardı.

DW,DHA/BÜ,SSB

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