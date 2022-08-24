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Fotoğraf: PR-Video/dpa/picture alliance
SağlıkAlmanya

Mannheim'da zehirli duman alarmı

45 dakika önce

Almanya'nın Mannheim Limanı'ndan Türkiye'ye gidecek bir konteynerin içindeki kimyasal maddenin tutuşması sonucu yayılan zehirli duman, 18 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bölge halkına, "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

https://www.dw.com/tr/mannheimda-zehirli-duman-alarm%C4%B1/a-62917915

Almanya'nın Ren Nehri kıyısında yer alan Mannheim kentinde, limandaki konteynerlerden birindeki kimyasal maddenin tutuşması sonucu, 17 polis memuru ve bir vinç operatörü zehirlendi. Solunum problemleri yaşayan yaralıların durumlarının hafif olduğu açıklandı.

Konteynerdeki bir varilin içinde tutuşan kimyasal maddenin, tekstil sektöründe beyazlatıcı olarak kullanılan hidrosülfit olduğu ve çıkan dumanların 150 metreye ulaştığı bildirildi.

Alman kimya devi BASF'ın Güvenlik ve Çevre Departmanın başındaki Linda von dem Bussche, konteynerin Türkiye'ye gönderilmek üzere limanda bulunduğunu belirtti. Konteynerde, toplamda 22 ton hidrosülfit içeren 200 varil bulunduğu açıklandı. 

Von dem Bussche, varildeki kimyasalın kendi kendine tutuşabildiği için "tehlikeli madde" olarak sınıflandırıldığını belirtti. Yaşanan olayı talihsiz ve nadir görülen bir durum olarak tanımlayan von dem Bussche, BASF şirketinin ileride benzer vakalarla karşılaşılmaması için ne gibi önlemler alınabileceği konusunda çalışacağını ifade etti.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Alman haber ajansı dpa, olayın üzerinden 24 saat geçmesine karşın itfaiye ve polis birimlerinin konteynerdeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Ekipler, içindeki kimyasal tepkimeleri kontrol altına alabilmek için konteynerin sıcaklığını 50 derecenin altına düşürmeye çalışıyor.

Yetkililer, olayın ardından yayılan zehirli dumanla ilgili olarak Mannheim'ın Mühlauhafen bölgesinde yaşayanlara uyarıda bulundu. Bin 300 metre yarıçapındaki alan kapsamında oturan bölge sakinlerinden, pencere ve kapılarını kapalı tutmaları ve evlerinden dışarı çıkmamaları istendi.

DW,dpa,AFP/CÖ,TY

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