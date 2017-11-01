Mannheim geceler için 'belediye başkanı' arıyor

Londra ve Amsterdam'dan esinlenen Almanya'nın Mannheim belediyesi, gece hayatını sevenler ile sessizlik arayan kent sakinlerinin arasını bulmak amacıyla gece mesaisinde çalışacak bir 'belediye başkanı' aradığını duyurdu.

Mannheim'ın eğlence kültürünü de temsil edecek olan "karanlık saatlerin belediye başkanı" için başlatılan adaylık kampanyası 30 Haziran'da sona erecek.

Mannheim belediyesinin kültürel faaliyetler bölüm şefi Matthias Rauch "Eğlence yerlerinin bulunduğu semtlerin sakinleriyle gece kulübü ve meyhane işleticilerini buluşturup, gürültüden sokaklardaki çöplere kadar gece hayatının sorunlarına birlikte çözüm aramalarını sağlayacağız" diyor.

Rauc, sadece günlük sorunlarla uğraşmayıp bar, kulüp ve meyhane işleticileri arasında da sürekli iletişim kurulmasını sağlayacak kişinin gece hayatını yakından tanıması kadar yönetme ve çözüm bulma beceresine de sahip olması gerektiğini belirtiyor. Uygulamaya 1 Ağustos'ta geçilecek. Gece nöbeti tutacak olan belediye başkanının görevi güneş battıktan sonra başlayacak.

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DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe