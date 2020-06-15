Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin can kaybı ve hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

Video izle 01:12 Paylaş Manisa'da deprem hasara yol açtı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3eO0R Manisa'da deprem hasara yol açtı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.21'de meydana geldi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.



Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmediğini ve kırsal taramaların devam ettiğini" bildirdi.







Kent daha önce de birçok kez sallandı



Manisa, daha önce de birçok kez sallandı. AFAD verilerine göre Kırkağaç ilçesinde 28 Ocak'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde geçen 18 Şubat'ta 5.2, Akhisar ilçesinde 24 Şubat'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde 8 Mart'ta 3.5 ve Kırkağaç ilçesinde 29 Mayıs'ta 3.8 büyüklüğünde birçok deprem oldu. Bu depremler korku yarattı.

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DHA/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe