Manchester City'nin şampiyonluğu Avrupa basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluğunu Manchester City'nin ilk kez kazanması Avrupa basınında geniş yankı buldu. Kaptan Gündoğan, "Masal gibi" açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Liği'nde 2022-2023 sezonunu şampiyonunun İtalya'nın Inter takımını yenen İngiliz Manchester City'nin olması, Avrupa basınında geniş yer buldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın tek golünü Manchester City'lu oyuncu Rodri 68'inci dakikada attı. Manchester City'nin kaptanı Alman milli takımı oyuncusu İlkay Gündoğan, kamu televizyonu ZDF'e verdiği demeçte, şampiyonluğu, "Masal gibi, bundan daha iyisi olamaz" sözleriyle tanımladı.

Manchester City-Inter Milan şampiyonluk maçını İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynadı Fotoğraf: Jose Breton/NurPhoto/IMAGO

Alman basını Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelen Alman Milli Takımı'nın iki oyuncusuna geniş yer ayırarak, İlkay Gündoğan'ın, maçı kaybeden Inter'de oynayan arkadaşı Robin Gosens'e sarılarak teselli etmesini övdü.

İtalyan Gazzetta dello Sport, Inter'in mağlubiyetine, "Şampiyonların gözyaşları. Inter, çok can sıkıcı" başlığını attı. Gazete yorumunda, "Inter sahayı gözyaşları içinde terketti. Ancak finali kendisinden daha güçlü bir takıma, dünyanın en iyisine, belki de Premier Lig'in uzun tarihinin en büyüğüne karşı kaybetmenin bundan daha onurlu bir yolu yoktu" ifadesine yer verdi.

Corriere dello Sport, "İstanbul'da acıklı gözyaşları. Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Rodri'nin attığı gol Inzaghi'nin takımının yenilgisini mühürledi. Lautaro ve Lukaku finalde önemli şanslar kaçırdı" yorumunu yaptı.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola oyuncularla Fotoğraf: Paul Terry/CSM/ZUMA Press/picture alliance

La Repubblica, "Inter aslanları 70 dakika boyunca bir kafese kapattı. Sonra bir an dikkati dağıldı ve aslanlardan biri ısırdı" yorumuna yer verdi.

İspanya'dan Marca gazetesi, "Manchester City ve Guardiola gökyüzüne dokundu. Rodri'nin attığı gol Pep'in takımını ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı" ifadesine yer verdi.

İspanyol Mundo Deportivo yorumunda, "Manchester City nihayet altını buldu. 2008 yılında kulübü satin alan ve yıldızlarla sözleşme imzalamaya başlayan Arap sahiplerinin hayali olan Şampiyonlar Liği kupasını yukarı kaldırabilir" dedi.

İngiliz The Telegraph, "Manchester on iki yıl içinde yedi kez İngiltere'de şampiyon oldu şimdiyse Pep Guardiola'nın takımı, Sir Alex Ferfusons'un 1999'da elde ettiği başarıyı yakaladı: Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk" yorumunu yaparken, Daily Mail de Manchester'ın bu sezondaki başarılarına dikkat çekerek, "City'nin Türkiye eğlencesi. City Avrupa'nın şampiyonu olarak tarihi üçlü başarıyı (Preimer Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi) göğüslüyor" ifadesine yer verdi.

Fransız Le Figaro, "Estetikçi Pep Guardiola nihayet City ile ödüllendirildi. İspanyol ip cambazı, güzel oyun ve yenilik ustası, Şampiyonlar Ligi ile barıştı. 12 yıl önce elde ettiği kupadan sonra yaşanan hayal kırıklıklarını Manchester City sildi" yorumuna yer verdi.

İsviçre'den Blick gazetesi, "Her şeye rağmen Manchester City ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu" derken, Avusturya'dan Kronen gazetesi, "City yıldızları Avrupa'nın kralı" başlığını kullandı.

dpa, SID / HT,JD

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