Manavgat’ta ormanı yakmakla suçlanan iki çocuk hâkim karşısına çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınını çıkarttığı iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki C.Y. adlı çocuk, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Savcılık aşamasında "anne ve babasının boşanacak olması nedeniyle" ormanı yaktığını öne süren 12 yaşındaki M.A.T. duruşmada bu kez C.Y.'nin tehdit etmesi nedeniyle yangını çıkardığını öne sürdü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da çıkan ve yüzlerce hektar ormanın yok olduğu yangınla ilgili soruşturma kapsamında 3 Ağustos günü 16 yaşındaki C.Y. tutuklanmıştı. Yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 yaşındaki M.A.T. ise hakkında eğitim tedbiri uygulanması ve devlet yurduna yerleştirilmesi kararıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, ormanı yakan kişinin M.A.T. olduğu, talimatı veren kişinin ise C.Y. olduğu iddia edilmişti.

İlk duruşma görüldü

Davanın ilk duruşması Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Aralık’ta görüldü. Duruşmaya, yangında ev, işyeri ve araçları zarar gören 17 müşteki ile suça sürüklenen iki çocuk katıldı. Duruşmada ilk olarak dinlenen M.A.T., ifadesinde ormanı yaktığı suçlamasını kabul etti. Olay günü ormanlık alandan geçtiğini, C.Y’nin ise ormanın içinde olduğunu öne süren T., şunları anlattı:

"Beni yanına çağırdı. Beni 'Ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diyerek tehdit etti. C.Y. benim ablam olan Y.’nin sevgilisiydi. Olaydan yaklaşık 1 yıl kadar önce ayrılmışlardı. Ben kendilerinin sevgili olmalarını istemiyordum. Bu nedenle C. beni tehdit edip ormanı yakmamı istedi ve bana bir çakmak verdi. Bu çakmak mavi renkteydi. C.’nin yanında 3 kişi daha vardı. Toplam 4 kişilerdi. Hepsi erkekti. C.’nin yanındaki diğer 3 kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. C.’nin verdiği çakmakla orada bulunan kuru dalları tutuşturdum. Cem ve arkadaşları kaçtı. Ben yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Sonrasında yangın büyüyünce ben de kaçtım. Olay nedeniyle pişmanım."

Manavgat'taki orman yangınları

Çelişkili ifade

Suça sürüklenen çocuk M.A.T. savcılık ifadesinde ise anne ve babasının ayrılacak olması nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle ormanı yaktığını söylemişti. "Ormanı yakmam konusunda kimse beni tehdit etmedi" diyen sanık T., emniyet ifadesinde C.’yi ablasıyla arkadaşlık yapması nedeniyle suçladığını, korktuğu için onun adını verdiğini söylemişti.

Mahkeme heyetinin, ifadesindeki çelişkiyi sorması üzerine M.A.T, "Ben yangını C. beni tehdit ettiği için çıkardım. Ben korktuğum için böyle ifade vermiştim. Annemle babam ayrılacak olsalar ben zaten daha önceden yapardım çünkü annem ve babam daha önce ayrılma kararı almışlardı. Ben yangını söndürmeye çalışırken parmağım yanmıştı. Benim şimdiki ifadem daha doğrudur" iddiasında bulundu.

16 yaşındaki çocuk: İftira atıyor

Ormanı yaktırdığı suçlamasını kabul etmeyen C.Y. ise mahkemede kendisini şöyle savundu:

"Ben olay günü M.A. ile muhabbet bile etmedim. Olaydan 3- 4 ay öncesine kadar M.A. ile sürekli kavga ederdik. Kendisi bana küfredip edip kaçardı. Ben kendisini bir keresinde yakalayıp boğazını sıkmıştım. Ayrıca öncesinde M.A’nın ablası ile benim gönül ilişkim olmuştu. Bu nedenle bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir. Ben M.A'ya çakmak vermedim, kendisiyle sohbet bile etmedim."

C.Y.’nin avukatı Ali Alper Kalın, suça sürüklenen çocuk M.A.T’nin soruşturmanın en başından beri kendi içinde çelişen beyanlarda bulunduğunu ifade etti. Ailesinin dahi M. A’nın beyanlarına itibar edilemeyeceğini dile getirdiğini savunan Kalın, T.’nin çelişkili bu beyanları haricinde delil bulunmadığını ifade etti, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme tahliye etti

Mahkeme heyeti duruşma sonunda, C.Y’nin tahliyesine karar verdi. Kararın gerekçesinde, "atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, SSÇ'nin yaşı, mevcut delil durumu, tutuklamanın tedbir mahiyetinde olması" göz önüne alındı.

Cezai ehliyet araştırması

Mahkeme, 12 yaşındaki M.A.T’nin "olay tarihi itibariyle işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği, beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği" konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’ndan rapor alınmasına hükmetti. Ayrıca, T’nin eğitim tedbiri ile resmi bir yurda yerleştirilmesine yönelik bakım tedbiri kararı da kaldırıldı.

Duruşma 2 Mart 2022 tarihine ertelendi.

Alican Uludağ

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