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Hukuk ve AdaletTürkiye

Manavgat orman yangını davasında karar

Alican Uludağ
33 dakika önce

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında çıkan orman yangınına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, ormanı yakmaya azmettirmekle suçlanan ve 4 ay tutuklu kalan çocuğun beraatine karar verdi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yargını nedeniyle iki çocuğun yargılandığı davada karar çıktı. Olay tarihinde 12 yaşında olan M.A.T. ceza alırken, ifadesi üzerine azmettirmek suçundan tutuklanan ve 4 ay cezaevinde kalan 16 yaşındaki C.Y.   ise suçu işlemediği gerekçesiyle beraat etti.

Türkiye'de 2021 yaz aylarına, başta Antalya ve Muğla olmak üzere birçok kentte çıkan ve 203 bin hektar ormanı kül eden yangınlar damgasını vurmuştu. Bu yangınlardan biri de Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde çıkmıştı. Yangın sonucunda 4 hektarlık alan zarar görmüştü. Yangın nedeniyle "terör" iddiaları da ortaya atılmıştı.

Soruşturma kapsamında 3 Ağustos 2021 tarihinde 16 yaşındaki C.Y. tutuklanmıştı. Yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 yaşındaki M.A.T. ise hakkında eğitim tedbiri uygulanması ve devlet yurduna yerleştirilmesi kararıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, ormanı yakan kişinin M.A.T. olduğu, talimatı veren kişinin ise C.Y. olduğu iddia edilmişti.

Çocuk mahkemesi sıfatıyla dava Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Aralık 2021’de görülmüştü. C.Y. bu duruşmanın ardından tahliye edilmişti.

Mahkemenin kararı

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Aralık 2022'de yargılamayı tamamladı. Çocuk M.T.A. kasten orman yakma suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından mahkeme, iyi hal indirimiyle birlikte cezayı 7 yıl hapis cezasına düşürdü. Ayrıca çocuğa 120 bin TL adli para cezası verildi.

4 ay tutuklu kaldı, beraat etti

Mahkeme, dava kapsamında 4 ay tutuklu kalan C.Y.'nin ise beraatine hükmetti. Kararda, suça sürüklenen çocuğun kasten orman yakma suçundan cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil tespit edilemediği ve atılı suçların çocuk tarafından işlendiğinin sabit olmadığı ifade edildi.

Mahkeme, beraat eden çocuğun tutuklulukta geçirdiği sürelere karşı tazminat davası açabileceğini de belirtti.

Avukat Ertuğrul: Çocuk okulu bırakmak zorunda kaldı

Beraat eden C.Y'nin avukatı Enes Ertuğrul İnal, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin o dönem hedef gösterildiğini belirterek, bu nedenle okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. İnal, „Müvekkilim o dönem 16 yaşındaydı ve lise 2'ye gidiyordu. Tutuklanmasıyla eğitimi yarıda kaldı. Tahliye olunca okula devam etmek istedi. Ancak okul yönetimi tarafından başka okula nakil yapması, kendisinin istenmediği, yoksa devamsızlıktan kalacağı yönünde baskılar yapıldı. Çocuk da okulu bırakmak zorunda kaldı. Şimdi bu yıl açık liseye başladı" dedi.

Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda?

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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