Manavgat Kalemler sakinleri yangını anlattı

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Manavgat'ta dört ayrı noktadan çıkan yangına ikinci gününde de müdahale sürüyor. DW Türkçe yangının ilk çıktığı yer olan Manavgat'ın Kalemler köyüne gitti. Geceyi uykusuz geçiren köy sakinleri yaşadıklarını anlattı.
Antalya Manavgat'ta Çarşamba günü başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Giderek daha geniş bir alana yayılan yangında en az üç kişi hayatını kaybetti. Alevlerin yaklaşık bir kilometre yaklaştığı Devlet Hastanesindeki bazı hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi, bazı mahalleler boşaltıldı. Yangının ilk çıktığı yer olan Manavgat'ın Kalemler köyünün sakinleri geceyi uykusuz geçirdi.
Yaşadıklarını anlatan köylüler, "yangının başlamasıyla önlemlerini almaya başladıklarını ancak yangının kendilerine yaklaşmasıyla artık hiçbir şey yapamadıklarına" dikkat çekiyorlar.
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Serkan Ocak
© Deutsche Welle Türkçe