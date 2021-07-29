Manavgat Kalemler sakinleri yangını anlattı

Antalya Manavgat'ta Çarşamba günü başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Giderek daha geniş bir alana yayılan yangında en az üç kişi hayatını kaybetti. Alevlerin yaklaşık bir kilometre yaklaştığı Devlet Hastanesindeki bazı hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi, bazı mahalleler boşaltıldı. Yangının ilk çıktığı yer olan Manavgat'ın Kalemler köyünün sakinleri geceyi uykusuz geçirdi.

Yaşadıklarını anlatan köylüler, "yangının başlamasıyla önlemlerini almaya başladıklarını ancak yangının kendilerine yaklaşmasıyla artık hiçbir şey yapamadıklarına" dikkat çekiyorlar.

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Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe