 Maltepe’de yeniden sayım kararına CHP itiraz etti | TÜRKİYE | DW | 15.04.2019

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TÜRKİYE

Maltepe’de yeniden sayım kararına CHP itiraz etti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde terminallerde yapılan sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verildi. CHP karara itiraz etti. YSK CHP'nin itirazını bugün değerlendirecek.

Türkei Istanbul Wahlzettel (picture-alliance/AA/A. H. Yaman)

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. ilçe seçim kurulları, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verdi. Her iki ilçe seçim kurulu bugüne kadar yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre toplam oyların yaklaşık 5/6’sı ilçe seçim kurulları tarafından yeniden sayılacak. Kararın Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve iki memur üyenin oylarıyla alındığı belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) karara itiraz etti. Barış Yarkadaş’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP’nin Maltepe’de 400 sandığın yeniden sayılmasına yönelik itirazını bugün saat 10.00’da değerlendirecek.

Maltepe ilçe seçim kurullarında alınan karara tepki gösteren Yarkadaş “Yüksek Seçim Kurulu ya hukuktan yana karar verip ismine uygun bir tavır alacak ya da hukuk dışı kararlara imza atmış bir YENİDEN SAYIM KURULU olarak anılacak” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını açıklamıştı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Yavuz, "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz” demişti.

DW / EC, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

 

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