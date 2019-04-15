Maltepe'de oyların yeniden sayımı sona erdi

Maltepe'deki tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı.

İlçedeki bin 89 sandığın sayımı Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sayımın sona ermesinin ardından Anadolu Ajansı, birleştirme tutanaklarının öğleden önce imzalanmasının planlandığını bildirdi.

Maltepe, İstanbul'da yeniden oy sayımının yapıldığı son ilçeydi. Maltepedeki oy sayımını yerinde takip eden CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, ilçedeki sayımın tamamlanmasının ardından attığı tweet'te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 13 bin 781 oy farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını belirtti.



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bu sabah Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Maltepe'de tam 1089 sandık sayıldı, bitti. @ekrem_imamoglu 13.781 oy farkla önde. Artık bahane kalmadı. 1 Nisan'dan beri gasp edilen mazbatamızı alacağız, İstanbullulara hizmete başlayacağız" ifadesini kullandı.

AKP dün, İstanbul'da seçimlerin iptal edilip yenilenmesi için hazırladıkları olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmuştu. Ardından AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, YSK'nın vereceği karara kadar İstanbul'da mazbata düzenlenmemesi için de başvuruda bulunduklarını açıklamıştı.

DW/CÖ,EC

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