Maltepe çözüldü, sırada Büyükçekmece ve İstanbul geneli var

Yerel seçimlerden sonra oy sayımı üçüncü haftasına girerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Maltepe'deki yeniden sayımla ilgili yaptığı itirazı kabul etti. İtirazı görüşmek üzere toplanan YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı.

Böylelikle, Maltepe’de tamamlanan sandıklar için yeniden sayım yapılmayacak. Ancak Maltepe’de kalan sandıkların sayımı devam edecek. Toplamdaki 1089 sandıktan 900’den fazlasının sayıldığı, geriye yaklaşık 160 sandığın kaldığını hesaplayan YSK yetkilileri, Maltepe’de sayımın en geç Salı akşamı bitmesini bekliyor.

YSK kararında CHP’nin isteği doğrultusunda Maltepe’de terminal olarak adlandırılan yeni seçim tasnif heyetleri oluşturulabileceği de öngörüldü.

Maltepe'deki sayım kritik önem sahip

31 Mart yerel seçimlerinin ardından YSK, AKP'nin itirazları sonucu İstanbul'un tüm ilçelerinde geçersiz oyların, bazılarında ise tüm oyların yeniden sayımına karar vermişti. İstanbul’daki yeniden sayım süreçlerinde sadece Maltepe’deki sayım tamamlanamamış durumda.

Sayımın tamamlanması seçim sürecinin işlemesi açısından kritik önem taşıyor. Öyle ki YSK’nın İstanbul büyükşehir belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili kararını vermesi için Maltepe’deki sayımın sona ermesi ve birleştirme tutanaklarının tamamlanması gerekiyor.

İstanbul’da oy sayımının sürdüğü tek ilçe olan Maltepe'de oy sayımının tamamlanması için AKP-ilçe seçim kurulları- CHP ve YSK dörtgeninde kıran kırana bir mücadele yaşandı.

Maltepe’deki ilçe seçim kurulları, oy sayım sürecini hızlandırmak için mevcut 2 kurul (seçim tasnif heyeti) sayısını 12’ye çıkardı. Ancak ilçe seçim kurulu, 12’den fazla kurulun görev yapabileceğini öngörünce büyük tartışma çıktı. Ancak, AKP ve MHP'liler kurul sayısını artırmaya dönük işlemlerin kendilerine yazılı tebliğ edilmediğini öne sürdü. AKP, MHP ve CHP'liler arasında kurul sayısına ilişkin tartışmalar daha sonra arbedeye dönüştü. Polis, bu arbedeye müdahale edince de oy sayım süreci durdurulmuştu. Cumartesi sabahı tekrar başlayan oy sayım süreci Pazar akşamı yeniden durmuştu.

Bitmeyen "yeniden sayım” isteği

Maltepe ilçe seçim kurulları AKP ve MHP’lilerin itirazları üzerine yeniden toplandı. AKP ve MHP, oy sayımı için oluşturulan terminal olarak adlandırılan sayım tasnif heyetlerinin, YSK kurallarına göre her partinin temsilcisinden oluşturulmadığı gerekçesiyle terminallerdeki sayımların geçmişe dönük olacak şekilde iptalini istedi. Maltepe ilçe seçim kurulları ise terminallerin YSK ve il seçim kurulları kararlarına dayanılarak yapıldığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Bu ret kararını, Maltepe 1 ve Maltepe 2 ilçe seçim kurulları ortak aldı.

Bu karara karşı YSK’nın AKP’li temsilcisi "Tasnif heyetlerinde AKP'li yok” itirazını tekrarladı. YSK ise bu itirazı yerinde bulmadı ve sayımların usulüne uygun olduğu yönünde karar aldı. Ancak AKP, YSK’nın bu kararına karşın ilçe seçim kurullarını yeniden toplatmayı başardı.

Toplantıda kurulmuş terminallere kadar kısım hariç kalmak üzere yeni kurulan terminallerde yapılan sayımların tamamının iptaline ve yeniden sayım yapılmasına her iki ilçe seçim kurulunda da oy çokluğu ile karar verildi. Böylelikle, ilçe seçim kurullarından 400 kadar sandık için "yeniden sayım” kararı çıktı.

“Seçim güvenliği tehlikede”

CHP ise ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi, terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararını hukuken yanlış bulduğunu belirterek, YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu. Dilekçede “Terminallerdeki sayımlara itiraz etmek, YSK’nın sayımların bir an önce sonuçlandırılması amacına aykırı olacağı gibi, hem torbaların sürekli açık kalmasına neden olacak hem de hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuracaktır. Bu durum da seçim güvenliğini tehlikeye düşürecektir” denildi ve ilçe seçim kurullarının kararının kaldırılmasını istedi.

Aynı dilekçede “Seçim sonuçları bir an önce netleşmeli” diyen CHP, Maltepe ilçe seçim kurullarında sayım işlemi yapabilecek 50’şer ayrı terminalden 100 ayrı terminal kurulmasını talep etti. YSK’nın süreci yönetemediğini öne süren CHP YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, “Kuralın, kuralsızlık olduğu bir seçim yaşıyoruz. Her kural yıkılmak isteniyor ama biz kuralların uygulanacağına inanıyoruz” diyor.

Olağanüstü itiraz süresi uzadı

YSK'nın "süreç aksamadan yürümesi” koşuluyla yaptığı planlamalara göre seçim sonuçlarına olağanüstü itirazların 14 Nisan pazar günü tamamlanması bekleniyordu. Ancak İstanbul’da oy sayımı henüz bitmiş değil. YSK’daki yargıçlar başvuru süresinin uzadığını belirtiyor. Yargıçlar, “İstanbul’daki oy sayımı tamamlanmadı. Birleştirme tutanakları ne zaman tamamlanırsa, o tarihten sonra bir haftalık başvuru süresi var” diyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “İstanbul için olağanüstü itirazı, birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra yapacağız” demişti.

Eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu, birleştirme tutanakları ortaya çıkmadıkça olağanüstü itiraz başvuru süresinin de uzayacağını söylüyor. Seçim yasası gereğince bu başvurunun birleştirme tutanaklarından sonra bir haftalık süre içinde yapılabileceğini hatırlatan Eminağaoğlu, “AKP süreyi uzattıkça seçimi kazandığını zannediyor ama Türkiye’de hukuk kurallarının işletilmediği ortada. Bu seçim, hukukun aldığı darbeyi de göstermiştir” diyor.

Maltepe’de oy sayım süreci hızlanmış olsa da, AKP'nin "usulsüz seçmen kaydı” iddiasıyla Büyükçekmece’de seçimin yenilenmesi için YSK’ya yaptığı olağanüstü başvurudan henüz sonuç çıkmış değil. Bu konuda AKP’den gelen delilleri incelemeyi sürdüren YSK’nın Büyükçekmece için vereceği karar İstanbul genelini de etkileyecek. YSK yetkilileri “Sürecin uzadığının farkındayız. Eksiksiz karar almaya çalışıyoruz” diyorlar.

Hilal Köylü / Ankara

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