Maltalı gazeteci suikastı: "Devlet sorumluluğu üstlenmeli"

Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesini inceleyen bağımsız bir araştırma komisyonu, suikastta hükümetin ihmali bulunduğu sonucuna vardı. Komisyonun Perşembe günü kamuoyuna açıklanan raporunda devletin araştırmacı gazeteci Galizia'nın korunması için hiçbir adım atmadığı belirtildi. Raporda, bunun yerine hükümetin en yüksek kademelerinden polise kadar "cezasızlık atmosferinin" hâkim olduğu ifade edilerek, bunun "hukukun üstünlüğünde çöküşe" yol açtığı kaydedildi.

Yaklaşık iki yıl süren incelemeler sonucu hazırlanan raporda, hükümetin suikasta dahli olduğu konusunda herhangi bir kanıt bulunmamasına rağmen, eski Başbakan Joseph Muscat ve kabinesinin sorumlu tutulması gerektiği savunularak "Devlet cinayetin sorumluluğunu üstlenmeli" ifadesi yer aldı.

Raporda, elde edilen "Sonuçların Malta'da hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini ve gazetecilerin etkin bir şekilde korunmasını sağlayacağını umuyoruz" denildi.

Başbakan Robert Abela, araştırmacı gazetecinin ailesinden özür dilerken, cinayeti Malta tarihindeki "çirkin bir an" olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan Muscat ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda suikastın ardından zanlının hızla yakalanmasının "cezasızlığa ilişkin her türlü izlenimin" tersini gösterdiğini ifade etti. Muscat, ayrıca olaya ilişkin sorumluluğu üstlenerek "yüksek siyasi bedel" ödediğini hatırlattı. Muscat, Galizia cinayeti soruşturması ile ilgili tartışmalar nedeniyle geçen yılın başında görevinden istifa etmişti.

Galizia 2017'de öldürülmüştü

Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017 tarihinde aracına konan bir bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Galizia, Malta'da rüşvet, para aklama ve yasa dışı işler konusundaki araştırmaları ile tanınıyordu. Galizia'nın yaptığı araştırmalara göre, hükümetin üyelerinin de yasa dışı işlere karıştığı iddia ediliyordu.

Şubat ayında bir şüpheli cinayette suçlu bulunarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cinayetin talimatını, Malta'da nüfuzlu bir iş insanının verdiğinden şüpheleniliyor. Avrupa Birliği üyesi Malta'da araştırmacı gazeteci Galizia'nın öldürülmesi uluslararası düzeyde tepkilere yol açarken, ülkedeki siyasetçiler arasında da istifalara neden olmuştu.

AFP, dpa/JD, GA

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