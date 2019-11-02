 Malta′da gazeteci suikastı soruşturması istifa getirdi | AVRUPA | DW | 26.11.2019

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AVRUPA

Malta'da gazeteci suikastı soruşturması istifa getirdi

Maltalı gazeteci Galizia suikastı ile bağlantılı soruşturmada Başbakan Muscat’ın özel kalem müdürü Schembri istifa etti.

Keith Schembri

Keith Schembri

Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti soruşturması ile bağlantılı olarak Başbakan Joseph Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri istifa etti. Özel kalem müdürünün istifa ettiğini açıklayan Başbakan Muscat, Schembri'nin istifa nedenine ilişkin bilgi vermedi. Ancak medyaya yansıyan haberlerde, Schembri’nin soruşturma kapsamında polise ifade vereceği iddia edildi. Cinayete ilişkin yeni şüphelerinin ifadesinin alınacağını duyuran polis yetkilileri ise, bu isimlerin kimler olduğunu açıklamadı. Times of Malta gazetesi ise soruşturmayı yürüten ekibe dayandırdığı haberinde, Schembri'nin de ifade verecek isimler arasında olduğunu yazdı.

Malta’da cinayet soruşturması kapsamında ülkenin tanınmış iş insanlarından Yorgen Fenech'in geçen hafta polis tarafından gözaltına alınmasının ardından, Başbakanın Özel Kalem Müdürü Schembri ile eski Enerji Bakanı Konrad Mizzi baskı altında kalmıştı. Schembri ve Mizzi'nin Panama'da gizli şirketleri olduğu ve Fenech'den para aldığı ortaya çıkmıştı.

Siyaset - İş Dünyası ilişkisi

Fenech'in ortakları arasında olduğu enerji şirketi Electrogas ile sahibi olduğu Dubai merkezli 17 Black adlı firma hakkında Galizia, ölümünden önce haber yapmıştı. Galizia, bu firmanın Maltalı siyasetçilerle bağlantısı olduğunu iddia etmişti. Galizia'nın yaptığı araştırmalarda elde ettiği belgelerde, eski Enerji Bakanı ve halen Turizm Bakanı olan Mizzi ile Başbakanın Özel Kalem Müdürü Schembri'nin Panama'da şirketleri olduğu ve bu şirketlere 17 Black adlı firmadan, ne olduğu açıklanmayan hizmetler karşılığında her gün binlerce euro ödeme yapıldığı öne sürülmüştü.

Malta Gedenken Daphne Caruana Galizia

53 yaşındaki Caruana Galizia 16 Ekim 2017 tarihinde aracına konan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Galizia, yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama gibi konular üzerinde çalışıyordu. Son olarak birçok ülkeden offshore şirketler aracılığıyla vergi kaçıran yatırımcıları ifşa eden Panama Belgeleri üzerine araştırmalar yapan Galizia'nın öldürülmesinin ardından üç kişi gözaltına alınarak haklarında dava açılmıştı. Ancak cinayeti kimin azmettirdiğine ilişkin soruşturma hâlâ sürdürülüyor.

AFP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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