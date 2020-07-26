Mali’de darbe girişimi iddiası

Reuters haber ajansı başkent Bamako’ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kati kentindeki bir askeri üs yakınlarında silah seslerinin duyulduğunu belirtirken ajansa konuşan resmi olmayan bir güvenlik yetkilisi silah seslerinin Bamako'daki başbakanlık ofisi yakınlarında da duyulduğunu söyledi.

Ülkenin resmi televizyonu ORTM'nin Genel Müdürü Kalifa Naman da merkez ofislerinin boşaltıldığını duyurdu.

Associated Press haber ajansına konuşan yetkililerse an itibarıyla kalkışmanın arkasında kimin olduğuna dair kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtirken başkentteki bazı hükümet çalışanlarının ofislerini boşaltmaya başladığı haberleri geliyor.

Ajansa konuşan Mali İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkili “Bazı yetkililer tutuklanıyor. Tümüyle bir kafa karışıklığı var” açıklaması yaptı.

DW'ye konuşan kaynaklar ekonomi bakanı dahil çok sayıda üst düzey politikacı ve yetkililerin tutuklandığını ve darbenin arkasında Albay Sadio Camara'nın olabileceğini söyledi.

Mali’deki darbe iddiaları İki aydır devam eden ve Cumhurbaşkanı Keita’nın istifasını isteyen sokak gösterilerinin ardından geldi.

Eski bir Fransız sömürgesi olan Mali'de en son 2012'de yaşanan askeri darbe ülkeyi uzun süren kaos ve siyasi belirsizliğe sürüklemişti.

Reuters, AP, DW /BDN,TY

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