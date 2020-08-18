 Mali′de darbe: Cumhurbaşkanı istifa etti | DÜNYA | DW | 19.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Mali'de darbe: Cumhurbaşkanı istifa etti

Mali'de askeri darbe üzerine Cumhurbaşkanı Keita görevi bıraktığını ve parlamentonun feshedildiğini açıkladı. Ordu, ülkede "erken seçimlerin" yapılacağını duyurdu.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita koronavirüs salgını nedeniyle konuşmasını koruyucu maske ile yaptı

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita koronavirüs salgını nedeniyle konuşmasını koruyucu maske ile yaptı

Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa ettiğini açıkladı. Keita, Çarşamba sabahı televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, "Görevimi bırakmaya karar verdim" ifadesini kullandı. Keita, parlamentonun da feshedildiğini açıkladı. Mali resmi televizyonu RFI, ordunun ülkede yönetimi üstlenmesi için Ulusal Komite'nin kurulduğunu duyurdu.

Keita'nın istifasını açıklamasından birkaç saat sonra ordunun yüksek rütbeli komutanları, "siyasi bir geçiş sürecinin" ardından ülkede erken seçimlerin yapılacağını açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ismael Wague, "Ulusal Komite'nin vatansever güçleri olarak, halka ve tarihe karşı sorumluluğu üstlenmeye karar verdik" açıklamasında bulundu. Wague, erken seçimlerin "uygun bir zamanda yapılacağını" söyledi.

Keita'nın istifası isteniyordu

Ülkede Salı günü başlayan olaylarda görgü tanıklarının aktardığına göre, başkent Bamako'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kati'deki bir garnizonda askerlerin havaya ateş açmasının ardından askeri bir konvoyun Bamako'ya gittiği ve kent merkezinde toplanan halk tarafından sevinç gösterileri ile karşılandığı belirtildi. İsyancı askerlere "tüm yanlış anlaşılmaların giderilmesi" için silahları bırakma çağrısı yapan Başbakan Boubou Cisse'nin Cumhurbaşkanı Keita ile birlikte darbeci askerler tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Askerlerin Cumhurbaşkanı Keita ve Başbakan Cisse'yi dün alıkoyduğu bildirildi

Askerlerin Cumhurbaşkanı Keita ve Başbakan Cisse'yi dün alıkoyduğu bildirildi

Mali'de uzun süredir siyasi ve ekonomik kriz yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Keita, 2012 yılından bu yana ülkenin kuzeyinde etkin olan cihatçı isyanı kontrol altına alamadığı gerekçesiyle baskı altında bulunuyordu. Yolsuzluk ve seçimlerde usulsüzlük yapmakla itham edilen Keita, halkın desteğini kaybetmişti. Ülkede siyasi reformların gerçekleştirilememesi ve ekonominin zayıflaması nedeniyle muhalefet Keita'nın istifasını talep ediyor ve ülkede sıklıkla protesto gösterileri düzenleniyordu.

Uluslararası tepki

Mali'deki askeri darbe uluslararası düzeyde tepkilere yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirterek, "ülkede anayasal düzenin ve hukukun üstünlüğünün derhal yeniden sağlanması" çağrısında bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da, ülkede anayasaya uygun olmayan bir şekilde yapılan hükümet değişikliğinin "sert bir şekilde" kınandığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, darbenin ülkedeki "derin siyasi krize kesinlikle yanıt olmadığını" vurgulayarak, ECOWAS ve Afrika Birliği ile birlikte Mali'deki taraflara diyalog çağrısında bulundu.

AFP,dpa,epd/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Mali’de darbe girişimi iddiası

Batı Afrika ülkesi Mali’de ordu içerisinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu belirtiliyor.  

Benzer içerik

Mali Militärstützpunkt in Kati

Mali’de darbe girişimi iddiası 18.08.2020

Batı Afrika ülkesi Mali’de ordu içerisinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu belirtiliyor.

60. Jahrestag des Militärputsches in der Türkei 1960

27 Mayıs darbesinin yıldönümünde darbecilik suçlamaları 27.05.2020

27 Mayıs darbesinin ardından Menderes'in idam edildiği Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılışında Erdoğan, CHP'ye eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu'ndan da 27 Mayıs'la ilgili mesajlar geldi.

Türkei Coronavirus Ausgangssperre

SZ: Koronavirüs Türkiye'de toplumsal barış için bir şans 16.04.2020

Alman basınında Türkiye’de koronavirüsün beraberinde getirebileceği toplumsal etki, Almanya'da alınan toplumsal önlem kararları ve ABD Başkanı Trump'ın DSÖ ödemelerini durdurmasına ilişkin yorumlar öne çıkıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türk - Rus ortak devriyesi (Arşiv)

Rus general Suriye’deki saldırıda hayatını kaybetti

Suriye’de Rus askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda bir üst düzey Rus generalin hayatını kaybettiği bildirildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  