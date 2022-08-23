  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak
Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak Fotoğraf: AP Photo/picture alliance
PolitikaMalezya

Malezya'nın eski başbakanı cezaevinde

3 saat önce

İki yıl önce yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapse mahkum edilen Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://www.dw.com/tr/malezyan%C4%B1n-eski-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-cezaevinde/a-62898771

Malezya'nın 2009-2018 yılları arasındaki başbakanı Necip Razak, temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından iki yıl önce çarptırıldığı 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. Rezak'ın başkent Kuala Lumpur'un güneyindeki Kayang Cezaevi'ne gönderildiği belirtiliyor.

Kurucusu olduğu devlete ait "1MDB" adlı varlık fonunun mali kaynaklarında yolsuzluk yaptığı suçlamasından mahkum edilen 69 yaşındaki Rezak'ın temyiz başvurusu yüksek mahkeme tarafından kabul edilmedi. Yeni delillerin sürece dahil edilmesi talebini de kabul etmeyen Malezya yüksek mahkemesi, karara bağlanan davada delillerin Rezak'a yöneltilen suçların oluştuğunu gösterdiğini, Rezak'ın temyiz başvurusunun oy birliğiyle reddedildiğini ve cezasının onandığını açıkladı.

Varlık fonunun da kurucusuydu

Başbakanlığı döneminde aynı zamanda maliye bakanlığı da yapan Rezak, 1MDB'nin de kurucusuydu. Rezak, Temmuz 2020'de karara bağlanan davada üç olayda kara para aklamak ve bir olayda da görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla hapse mahkum edilmiş, 47 milyon euro da para cezasına çarptırılmıştı.

Rezak, 2009 yılında göreve geldikten sonra 1MDB'yi kurmuş ve portföyünde enerji santralleri, Malezya ve Ortadoğu ülkelerindeki enerji şirketleri ile Kuala Lumpur'da gayrimenkuller bulunan fonun işleyişini bizzat kontrol etmişti. Necip Rezak, 1MDB'nin iştiraki SRC International'dan yasalara aykırı bir şekilde 10 milyon dolar aldığı iddiasıyla yedi suçlamadan yargılanıyordu.

Necib Rezak ise suçsuz olduğunu ve davanın siyasi olduğunu savunuyor.

 

KNA,Reuters / HS,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Malezya'nın eski başbakanına gözaltı

Malezya'nın eski başbakanına gözaltı

Malezya'da Mayıs ayında yapılan seçimleri kaybeden eski başbakan Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Politika
3 Temmuz 2018
external

Malezya’da tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu

Malezya’da tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu

Malezya'nın en büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında yapılan soruşturmada eski Başbakan Necip Rezak'ın evinde çantalara saklanmış milyonlarca dolar para ve mücevher bulundu.
Politika
27 Haziran 2018
00:59 dak.
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya'dan Türkiye'ye Suriye mesajı: "Kabul edilemez"

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Rus düşünür Alexander Dugin

Aleksander Dugin Putin'in akıl hocası mı?

Aleksander Dugin Putin'in akıl hocası mı?

Politika
31 dakika önce

AB ile ticarete "Parite" darbesi

AB ile ticarete "Parite" darbesi

Ekonomi
20 saat önce
Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr

Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor

Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor

Politika
23 saat önce
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, DP lider Gültekin Uysal, İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

Altılı masanın önceliği "geçiş süreci"

Altılı masanın önceliği "geçiş süreci"

Politika
22 Ağustos 2022
Koltukta uzanmış halde akıllı telefonuna bakan bir kadın

Sosyal medya yorgunluğu

Sosyal medya yorgunluğu

Toplum
21 Ağustos 2022
Afgan kadınlarının eylemine Taliban güçleri müdahale etti

Afgan kadınlarının hayal kırıklığı

Afgan kadınlarının hayal kırıklığı

İnsan Hakları
21 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön