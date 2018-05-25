Malezya uçağının sırrı çözülemedi

Bundan dört yıl önce radarlardan kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın sırrı bir türlü çözülemiyor. Malezya hükümetinin 450 sayfalık sonuç raporu başkent Kuala Lumpur'da açıklandı. Raporda, "araştırma ekibinin MH370'in kaybolma nedenini belirleyecek durumda olmadığı" belirtildi. Kaybolan uçaktaki yolcu ve mürettebatın yakınları rapordan hayal kırıklığı duyduklarını dile getirdiler.

Boeing 777 tipi Malezya uçağı 2014 yılının Mart ayında Pekin seferini yapmak üzere Kuala Lumpur'dan havalandıktan sonra gece saatlerinde radardan kaybolmuştu. Uçağın düştüğü ve enkazının Hint Okyanusu'nun güneyinde olduğu tahmin ediliyor. Arama çalışmaları şimdiye kadar sonuç vermemişti. Çeşitli sahillerde uçağa ait olduğu tespit edilen 27 enkaz parçası bulunmuş, cesetlere ise ulaşılamamıştı.

Tam bir muamma

Uzmanlar uçağın parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak uçağın uçuş sırasında mı yoksa Okyanus sularına çarparak mı parçalandığı konusunda kesin bir şey söylenemiyor. Araştırma komisyonu başkanı spekülasyonlarla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Raporda uçağın neden gece yarısı aniden rota değiştirdiği ve saatlerce yeni rotasında yol aldığına dair mantıklı bilgi bulunmuyor. Sadece kanıt bulunmadığından bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor. Bu ihtimaller arasında uçağa dışarıdan müdahalede bulunulmuş olabileceği de yer alıyor.

MH370 sayılı seferin akıbeti havacılık tarihinin en büyük bilmeceleri arasında yer alıyor. Uçağın nasıl düştüğüne dair çeşitli senaryolar üretiliyor. Bunların arasında, yakıtın tükenmesi, kaçırma, bir askeri uçak tarafından vurulma ve pilotun intihar etmesi de bulunuyor. Uçağın kasten düşürülmesi, 238 kişinin öldürülmesi anlamına geliyor. ABD'li uzmanlar tarafından ortaya atılan "intihar" teorisi büyük ilgi toplamıştı. Ancak araştırmalardan pilotun psikolojik veya mali sıkıntısının olmadığı ortaya çıkmıştı.

DW, dpa/AG, BK

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