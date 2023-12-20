Malezya limanlarını İsrail gemilerine kapattı

Malezya, İsrail bandıralı kargo gemilerinin limanlarına yanaşmasını, "İsrail'in Gazze'de temel insani ilkeleri dikkate almadığı" gerekçesiyle yasakladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'e yük taşıyan gemilerin Malezya limanlarından yükleme yapmalarının da "derhal geçerli olmak üzere yasaklandığını" söyledi.

İbrahim Enver, açıklamasında İsrail'in en büyük denizcilik firması ZIM'in adını verdi. Malezya kabinesi 2002 yılında ZIM'e gemilerini Malezya limanlarına yanaştırma izni vermişti. Çarşamba günü yapılan açıklamada bu iznin iptal edildiği belirtildi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Fotoğraf: Yasuyoshi Chiba/REUTERS

"Malezya hükümeti, İsrail merkezli denizcilik şirketi ZIM'in herhangi bir Malezya limanına yanaşmasını engellemeye ve izin vermemeye karar verdi" diye konuşan İbrahim, "Bu yaptırımlar İsrail'in temel insani ilkeleri göz ardı eden, Filistinlilere karşı devam eden katliam ve vahşet yoluyla uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir yanıttır" dedi.

Malezya ayrıca İsrail bayraklı gemilerin ülkeye yanaşmasına izin verilmeyeceğini, İsrail'e giden herhangi bir geminin de Malezya limanlarında kargo yüklemesinin yasaklandığını duyurdu.

Enver İbrahim, İsrail bandıralı gemilere yönelik alınan kararların Malezya ticaretine olumsuz bir etkisinin olmayacağının da altını çizdi.

Malezya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail’e saldırması üzerine Gazze'de operasyon başlatmıştı. Hamas saldırıları sonucu, İsrail kaynaklarına göre bin 140 kadar kişi öldürüldü, 250 civarında kişi de kaçırıldı. Hamas idaresindeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail saldırıları nedeniyle çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 19 bin 667 kişi öldürüldü. Hamas Avrupa Birliği ve ABD gibi birçok ülke tarafından terör örgütü kabul ediliyor.

AFP/TY,EC

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