Malezya ile Meta arasında "Haniye" krizi

Malezya Başbakanı, Hamas lideri Haniye'nin ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımları Instagram ve Facebook'tan kaldıran Meta şirketinin uygulamalarını "ayrımcı ve adaletsiz" olarak tanımladı.

Malezya'da Başbakan Enver İbrahim'in Instagram ve Facebook hesaplarında Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımların kaldırılması üzerine hükümet yetkilileriyle Meta şirketi temsilcileri bir görüşme gerçekleştirdi.

Meta'dan kamuoyu önünde bir özür açıklaması ve kapsamlı bir izahat talep eden Malezya Başbakanlığı, kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg olan bu şirketin uygulamalarını "ayrımcı ve adaletsiz" olarak tanımladı.

Meta'nın ifade özgürlüğünü engellemekle suçlandığı Başbakanlık açıklamasında, söz konusu paylaşımların kaldırılmasının "adalet ve insan hakları arayışındaki Filistin halkının meşru mücadelesine yönelik bir hakaret olarak görüldüğü" ifade edildi.

Enver'den Meta'ya "korkaklık" suçlaması

Malezya Başbakanı İbrahim geçen hafta Haniye'nin ölümü sonrası bir Hamas yetkilisine taziyelerini ilettiği telefon konuşmasının görüntülerinin yer aldığı videoyu ve Haniye ile kucaklaşırken çekilmiş bir fotoğrafı Facebook ve Instagram'a yüklemiş, ancak bu paylaşımlar Meta şirketi tarafından kaldırılmıştı.

İbrahim'in paylaştığı ekran görüntülerinde, söz konusu video ve fotoğrafın "tehlikeli bireyler ve örgütlerle" ilgili olduğu gerekçesiyle yayınlanmasına izin verilmediği gerekçesi yer almıştı.

Paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren Malezya lideri, Meta'yı "korkaklıkla" suçlamış ve "Siyonist İsrail rejimine alet olmaya son vermesini" istemişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra ABD dâhil birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye geçen Çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmüştü. Hamas ve İran bu suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

HRW de Meta'yı eleştirmişti

Malezya makamları geçmişte de Meta'ya bazı paylaşımları yayından kaldırdığı ya da yetkililerce zararlı olarak tanımlanan içerikleri yeterince hızlı bir şekilde silmediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), geçen yıl "Meta'nın politikalarının ve uygulamalarının Instagram ve Facebook'ta Filistin'e ve Filistinlilerin insan haklarına yönelik desteği susturduğu" suçlamasında bulunmuştu.

Geçen Mayıs ayında Katar'da Haniye ile yüz yüze görüşen Enver, Malezya'nın Hamas'la ilişkisini savunmuştu. Enver geçen Mart ayındaki Almanya ziyareti sırasında Malezya'nın Hamas'ın sadece siyasi kanadıyla bağlantıları olduğunu, askeri kanadıyla bir ilişkisi olmadığını vurgulamıştı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un geçen Mart ayında Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısı. Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Türkiye de Haniye suikastı sonrası sansür gerekçesiyle geçen Cuma günü Instagram'a erişim engeli getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Haniye suikastı sonrası Instagram'da taziye mesajlarının sansürlendiğini iddia etmesinin ardından getirilen erişim engeli sonrası Türk yetkililerle Instagram temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştiriliyor.

DW,AFP/CÖ,BK

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