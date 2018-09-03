 Malezya idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor | DÜNYA | DW | 11.10.2018

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DÜNYA

Malezya idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor

Malezya’da hükümet idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor. Açıklama yapan iki bakan, idam cezası uygulamasının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısının haftaya parlamentoya sunulacağını söyledi.

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Malezya, idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor. Malezya Adalet Bakanı Liew Vui Keong Perşembe günü yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulunun idam cezasını kaldırma konusunda uzlaştığını ve ilgili yasanın haftaya Pazartesi parlamento onayına sunulacağını duyurdu.

Ülkenin İletişim Bakanı Gobind Singh Deo Gobind de "Malezya halkının idam cezasına karşı bir duruş sergilemesi sebebiyle” idam cezasını kaldırmaya karar verdiklerini söyledi.

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Vatikan "insan onurunun dokunulmazlığını" ihlal eden idam cezasının Katolik inanç ve ibadet kılavuzundan çıkarılacağını açıkladı. Katolik Kilisesi'nin idam cezasının tüm dünyada kaldırılmasına ön ayak olacağı belirtildi. (02.08.2018)

Türkiye'de idamın geri getirilmesi tartışması yeniden gündemde. Erdoğan'ın idam cezasının geri getirilebileceği mesajı vermesinin ardından gözler Türkiye ve dünyadaki yasal düzenlemelere çevrildi. Altı soruda derledik. (01.08.2018)

Müslüman Kardeşler'in 2013'te Kahire'de Muhammed Mursi'ye destek için düzenlediği eyleme yönelik davada 75 kişiye idam cezası verildi. (28.07.2018)

Uluslararası Af Örgütü hükümetin kararını "cesur bir ilerleme” olarak nitelerken, Malezya hükümetine, "istisnasız tüm suçlar için idam cezasının kaldırılması” çağrısı yaptı. Af Örgütü'nün 2017'de yayınladığı raporunda Malezya, 2016'da 23 ülke arasında idam cezasını en çok uygulayan onuncu ülke olarak gösterilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de kararı "harika bir haber” olarak değerlendirdi ve Malezya’daki bu gelişmenin bölgedeki diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesi için bir baskı yaratabileceğini belirtti.

Malezya medyasına göre, 60 bin hükümlünün bulunduğu ülkede halen bin 267 tutuklu idam cezasının infazı için hücrelerinde tutuluyor.

Yasalaşması halinde karar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam'a Kuala Lumpur Havaalanında suikast davasında yargılanan iki kadın şüphelinin davası da dahil olmak üzere çok sayıda önemli davayı etkileyebilir. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Bakan Keong yasanın halihazırda infazını bekleyen idam cezası mahkumlarını da dahil edecek şekilde geniş kapsamlı olabileceği sinyalini verdi.

Malezya'da cinayet, insan kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı ve terör gibi suçlara uygulanan idam cezası, ülkenin Birleşik Krallık sömürgesi olduğu yıllardan kalma. Ceza, hükümlünün iple asılması yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Güneydoğu Asya'da idam cezasının uygulandığı ülkeler arasında Endonezya, Singapur ve Tayland da yer alıyor.

AP,AFP/DBN,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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