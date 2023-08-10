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İnsan HaklarıMalezya

Malezya gökkuşağı saatlerini yasakladı

24 dakika önce

Malezya'da, gökkuşağı renklerinde tasarlanan kol saatlerinin kullanımı yasaklandı. Yasak kararında, saatlerin halkın ahlakını tehlikeye soktuğu ileri sürüldü.

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Gökkuşağı renklerinde tasarlanan saatler
Gökkuşağı renklerinde tasarlanan saatler Fotoğraf: Swatch

Malezya hükümeti, İsviçreli saat üreticisi Swatch tarafından, LGBTİ+ hareketinden esinlenilerek gökkuşağı renklerinde tasarlanan saatlerin ülkede kullanılmasını yasakladı. Söz konusu saatler, Malezya İçişleri Bakanlığı'nın perşembe günü yayımladığı bir kararname ile yasaklandı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre kararnamede, homoseksüel, biseksüel, transseksüel veya kuir bireylerin taleplerine gönderme yapan gökkuşağı renklerindeki saatlerin, "Malezya kamuoyunda kabul görmeyen LGBTİ+ hareketini teşvik etmek, desteklemek ve normalleştirmek suretiyle halkın ahlakını, kamu düzenini ve milli menfaati tehlikeye sokuyor" denildi.

Para ve hapis cezası

Yasaklanan gökkuşağı tasarımlı saatleri takmaya devam edenler ise üç yıla kadar hapis cezası ve yaklaşık 4 bin euroya denk gelen para cezasına çarptırılacak.

Çoğunluğu Müslüman olan Malezya'da homoseksüellik yasak.

Siyasi gözlemcilere göre ise altı büyük eyalette yapılacak seçimlere iki gün kala gelen yasak kararı muhafazakar Müslüman seçmenler üzerinde hükümetin puan toplama çabasının bir parçası.

Altı eyalette yapılacak seçimler aynı zamanda Başbakan Enver İbrahim'in çok  kültürlü ve çok dinli reform hükümeti için bir güveoyu niteliği de taşıyor.

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Gözlemciler, 2022 Kasım ayında yapılan parlamento seçimlerinden en büyük muhalefet partisi olarak çıkan İslamcı PAS'ın eyalet seçimlerinden daha da güçlenerek çıkmasını bekliyor.

Malezya İçişleri Bakanlığı, Swatch'ın başkent Kuala Lumpur'daki lüks alışveriş merkezlerindeki bazı mağazalarında Mayıs ayında gökkuşağı renklerinde tasarlanmış "Pride Koleksiyonu" parçası 170'ten fazla saate el koymuştu. Swatch ise bu durumu yargıya taşımıştı. 

KNA/TY,SÖ

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