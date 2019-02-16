Malazgirt'teki üç oyluk fark için gözler İl Seçim Kurulu'nda

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gözler, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin kılpayı kazandığı ve AKP'nin itirazları üzerine yeniden sayım işlemlerinin sürdüğü İstanbul'a çevrilirken Doğu'da da başta Muş olmak üzere seçim tartışmaları devam ediyor.

Muş'ta resmi olmayan sonuçlara göre AKP yüzde 34,76 ile birinci gelirken ikinci HDP'nin oy oranı yüzde 33,59. AKP'nin belediye başkan adayı Feyat Asya ile HDP adayı Sırrı Sakık arasındaki oy farkı sadece 538.

Muş'un Malazgirt ilçesinde ise AKP adayı Cengiz Altın ile HDP adayı Erdal Çakar arasında sadece üç oy fark bulunuyor. HDP Muş Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Sakık, yaptıkları beş itirazdan hiçbirinin dikkate alınmadığını belirterek, "Bizim elimizde önemli veriler var. Birkaç sandıkta oylarımızın farklı siyasi partilere; AKP’ye, bağımsızlara ve hatta Vatan Partisi’ne gittiğini belgeleriyle sunduk. Açık oynamaların yapıldığını da sunduk ama hiçbiri kabul edilmedi" dedi. Sakık, İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Buldan: Kaybetmedik, oylarımız gasp edildi

Usulsüzlükleri yerinde tespit etmek için Muş'a gittiklerini belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, "Bugün birçok yerde HDP'nin seçimleri kaybettiği ifade ediliyor. Ama biz seçimleri hiçbir yerde kaybetmedik. Her yerde oylarımız, belediyelerimiz gasp edildi. Şırnak’ta, 12 bin seçmenin taşınarak ilin kendi seçmenin üzerindeki bir seçmen sayısı ile seçimlere gidildiği bir yerde HDP’nin kaybettiğini hiç kimse söyleyemez" diye konuştu.

Özellikle Muş merkezde AKP ve HDP adayları arasında 538 oy farkı bulunduğuna ve geçersiz oyların sayısının 2 bin 449 olduğuna dikkat çeken Buldan, AKP'yi hile ve oy çalmakla suçladı. Buldan, "Arkadaşlarımız çok net veriler ve belgeler sunmasına rağmen HDP’nin yaptığı hiçbir itiraz başvurusu kabul edilmemiştir. Ama örneğin (Muş) Kızılağaç Beldesinde AKP kaybetmiş, Saadet Partisi kazanmışken buradaki AKP itirazı kabul edilmiştir" dedi.

İl Seçim Kurulu'nun itirazlarını kabul etmesini ve oyların yeniden sayılmasını umduklarını belirten Buldan, Muş başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil, hukuki arayışlarını devam ettireceklerini kaydetti.

Kars'ta yeniden sayım HDP'ye yaradı

Diğer yandan HDP'nin yüzde 29,58 oy oranıyla birinci çıktığı Kars'ta yüzde 26,57 ile ikinci gelen MHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayım işlemi tamamlandı. HDP'nin Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kars'ta yeniden sayım sonucu HDP oylarının 17 arttığını belirterek, "32 sandık sayıldı, tutanaklar doğru çıkıyor, 3 oyla kaybettiği yerde sayım kararı çıkmıyor" eleştirisinde bulundu.

MHP, HDP'nin yüzde 50'lik oyuna karşı yüzde 46,68 ile kaybettiği Iğdır'da da itirazda bulunmuştu. HDP'nin yüzde 48,36 ile birinci geldiği Siirt'te de yüzde 46,01'lik oy alan AKP adayının itirazı bulunuyor.

DW/BK,DÇÜ

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