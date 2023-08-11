  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
ToplumTürkiye

Malatya'nın ardından Bingöl'de deprem meydana geldi

3 saat önce

Malatya'da dün akşam meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha karşı Bingöl'de de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

https://p.dw.com/p/4V1Z8
Sarsıntıdan sonra Malatya'da pek çok vatandaşın geceyi dışarda geçirdiği bildiril
Sarsıntıdan sonra Malatya'da pek çok vatandaşın geceyi dışarda geçirdiği bildirilFotoğraf: DHA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından sabah 04.55’te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan bir başka deprem daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada zeminden 7.43 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının Bingöl ile çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmediği bildirildi.

Malatya’da 22 kişi yaralandı

Dün akşam Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde ise 22 vatandaşın yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 22 vatandaş, sarsıntıyla birlikte meydana gelen korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle hafif yaralanmalar yaşadı. Bakan Yerlikaya, Yeşilyurt'taki depremde bir metruk binanın da yıkıldığını, iki ağır hasarlı binanın da yan yattığını duyurdu.

Dün akşam saat 20.48'de meydana gelen depremin ardından kentte pek çok vatandaşın geceyi açık alanlarda geçirdiği bildirildi.

DHA,ANKA,DW / ETO,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei Erdbeben l 6 Monate nach dem Beben in Hatay

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den deprem uyarısı

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den deprem uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Deprem olmaz denilen Konya'da bile deprem oluyor. Onun için bulunduğunuz yeri terk etmek değil, depreme hazır hale getirmek lazım" dedi.
Toplum9 Ağustos 2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki kızının elini tutan babanın fotoğrafı 6 Şubat depremlerinin sembollerinden biri olmuştu

6 Şubat'ı unutmak: Kahramanlık ve sıradanlaşma

6 Şubat'ı unutmak: Kahramanlık ve sıradanlaşma

6 Şubat depremlerinin üstünden altı ay geçti. İlk günlerdeki ilgi ve endişe aylar içinde azalırken deprem gerçeğinin de toplumda unutulmaya yüz tuttuğu gözleniyor. Çabuk mu unutuyoruz?
Felaket5 Ağustos 2023
Sismograf

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Bugün saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem geniş bir alanda hissedilirken, vatandaşlar panik yaşadı.
Felaket25 Temmuz 2023
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Inflation Wirtschaft Symbolbild Lira

Türkiye ihracatta pazar kaybediyor

Ekonomi3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Soma'da madenci anıtı

Kömür Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor mu?

Kömür Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor mu?

Ekonomi14 saat önce
Karadeniz Tahıl Koridoru'na son kayıtlı gemi TQ Samsun, üç hafta önce Odessa Limanı'ndan ayrılmıştı

Ankara Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını sağlayabilecek mi?

Ankara Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını sağlayabilecek mi?

Politika17 saat önce
Öko-Aktivisten marschieren in der Stadt

Almanlar gençleri iyi bir geleceğin beklediğine inanmıyor

Almanlar gençleri iyi bir geleceğin beklediğine inanmıyor

Toplum10 Ağustos 2023
İzmir Karaburun'daki rüzgar türbinleri

Türkiye karbon nötr hedefini nasıl tutturabilir?

Türkiye karbon nötr hedefini nasıl tutturabilir?

Doğa ve Çevre10 Ağustos 2023
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde sadece dört blok ayakta kaldı

Ebrar Sitesi'ndeki ihmallere karşı adalet arayışı

Ebrar Sitesi'ndeki ihmallere karşı adalet arayışı

Hukuk ve Adalet9 Ağustos 2023
Hamburger Hafen Containerterminal Symbolbild Rezession

Almanya ekonomik krizden nasıl çıkacak?

Almanya ekonomik krizden nasıl çıkacak?

Ekonomi9 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön