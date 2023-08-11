Malatya'nın ardından Bingöl'de deprem meydana geldi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından sabah 04.55’te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan bir başka deprem daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada zeminden 7.43 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının Bingöl ile çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmediği bildirildi.



Malatya’da 22 kişi yaralandı

Dün akşam Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde ise 22 vatandaşın yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 22 vatandaş, sarsıntıyla birlikte meydana gelen korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle hafif yaralanmalar yaşadı. Bakan Yerlikaya, Yeşilyurt'taki depremde bir metruk binanın da yıkıldığını, iki ağır hasarlı binanın da yan yattığını duyurdu.

Dün akşam saat 20.48'de meydana gelen depremin ardından kentte pek çok vatandaşın geceyi açık alanlarda geçirdiği bildirildi.

DHA,ANKA,DW / ETO,EC