  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Malatya'daki artçı depremde 31 bina yıkıldı
Malatya'daki artçı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldiFotoğraf: Selami Kucukoglu/AA/picture alliance
FelaketTürkiye

Malatya'daki depremde can kaybı 2'ye yükseldi

5 saat önce

AFAD, Malatya'da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi. Depremde 140 kişi de yaralandı.

https://p.dw.com/p/4O3Ta

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen merkezli 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, enkazlardan 32 kişinin kurtarıldığını, 12'si ağır olmak üzere 140 kişinin yaralandığını, 40 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Artçı deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına 650 personel ile başlandığını belirten AFAD, bölge illerden takviye amacıyla 233 personel yönlendirildiğini kaydetti.

AFAD açıklamasında "Yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları an itibarıyla tamamlanmıştır" denildi.

Eşya almak için binaya girmişti

6 Şubat'taki depremlerde hasar alan binaların çevresinde bulunan veya evlerine eşya almak için giren 140 kişi yaralandı, can kaybı ise 2'ye yükseldi.

Depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan 29 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni bu sabah enkazdan çıkarıldı.

AFAD, dün artçı depremin ardından bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

AFAD, Malatya Yeşilyurt'tki depremi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin artçı sarsıntısı olarak değerlendirmişti.

DHA/JD,SSB

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Statlardaki protestolar ne anlama geliyor?

Politika3 saat önce
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kimlik kontrolleri yapılmıştı

AYM: Pandemide sokağa çıkma yasağı kanuna aykırı

AYM: Pandemide sokağa çıkma yasağı kanuna aykırı

Hukuk ve Adalet4 saat önce
Kızılay tartışmaların odağında

Kızılay: Holding mi? Yardım kuruluşu mu?

Kızılay: Holding mi? Yardım kuruluşu mu?

Felaket22 saat önce

Dünya Bankası: Depremin doğrudan maliyeti 34,2 milyar dolar

Dünya Bankası: Depremin doğrudan maliyeti 34,2 milyar dolar

Felaket22 saat önce
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri

Mısır ile Türkiye arasında deprem diplomasisi

Mısır ile Türkiye arasında deprem diplomasisi

Politika27 Şubat 2023
Türkei | Inflation | Markt in Istanbul

''Gıdada yüksek fiyat sıkıntısı artacak''

''Gıdada yüksek fiyat sıkıntısı artacak''

Gıda güvenliği26 Şubat 2023

Yapay zekayla robotlaşan sohbet: ChatGPT

Yapay zekayla robotlaşan sohbet: ChatGPT

Bilim26 Şubat 2023
Ana sayfaya dön