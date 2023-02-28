Malatya'daki depremde can kaybı 2'ye yükseldi

AFAD, Malatya'da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi. Depremde 140 kişi de yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen merkezli 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, enkazlardan 32 kişinin kurtarıldığını, 12'si ağır olmak üzere 140 kişinin yaralandığını, 40 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Artçı deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına 650 personel ile başlandığını belirten AFAD, bölge illerden takviye amacıyla 233 personel yönlendirildiğini kaydetti.

AFAD açıklamasında "Yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları an itibarıyla tamamlanmıştır" denildi.

Eşya almak için binaya girmişti

6 Şubat'taki depremlerde hasar alan binaların çevresinde bulunan veya evlerine eşya almak için giren 140 kişi yaralandı, can kaybı ise 2'ye yükseldi.

Depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan 29 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni bu sabah enkazdan çıkarıldı.

AFAD, dün artçı depremin ardından bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

AFAD, Malatya Yeşilyurt'tki depremi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin artçı sarsıntısı olarak değerlendirmişti.

DHA/JD,SSB